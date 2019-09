Artikel per E-Mail versenden

Quirin Schatz, Sohn von Crönlein-Betreiber Florian Falterer (Am Nockherberg 8, geöffnet Dienstag bis Sonntag von 16 bis 23 Uhr; bei Regen und Kälte geschlossen): "Limón ist spanisch für Zitrone. Wir haben unsere aus Mallorca, die schmecken besonders fruchtig und sind oft riesengroß. Das Shaken kühlt unsere Limonade noch mal zusätzlich und sie bekommt dann einen schönen Schaum. Die Gäste sagen oft, dass sie sich richtig erfrischt fühlen. Wenn ich mit Freunden im Laden bin, gibt's manchmal Limo für alle."

Zutaten für 4 Drinks:

2 große unbehandelte Zitronen

10 cl Zuckersirup

20 cl Sodawasser

einige Zweige Minze und Rosmarin

Zubereitung:

Für den Zuckersirup Wasser und Zucker zu gleichen Teilen kurz aufkochen lassen, dann köcheln lassen und dabei rühren, bis der Zucker gelöst ist, abkühlen lassen. Zitronen längs vierteln, in großes Schnappglas ausquetschen, Schalen dazugeben. Mit Zuckersirup aufgießen, Kräuter dazu ins Glas geben, mindestens zwölf Stunden gekühlt ziehen lassen. 10cl von dieser Essenz in einen Shaker mit Eis geben, hart schütteln, in Tumbler abseihen, mit Soda aufspritzen. Die Erwachsenen-Variante nennt sich "Ronny Limón" und bekommt einen deutlichen Spritzer hellen kubanischen Rum. Für die nächsten Male etwas von der Limonadenessenz aufheben und mit gleicher Menge Zucker aufkochen. Das ergibt Zitronensirup, der die nächsten Male anstatt des Zuckersirups verwendet werden kann.