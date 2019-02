25. Februar 2019, 18:31 Uhr SZ-Serie: Revolution! Folge 2 Tausende in Trauer

In der Stadt erweisen unzählige Menschen Kurt Eisner die letzte Ehre, als er auf dem Ostfriedhof zu Grabe getragen wird. Die Räteregierung versucht, ihn als Märtyrer zu verklären

Von Isabel Bernstein

Die Theresienwiese, natürlich. Genau dort, wo für Kurt Eisner am 7. November 1918 alles begann, wo die Friedensdemonstration ihren Ausgang nahm, die zur Revolution führte und Eisner vom Politiker aus der zweiten Reihe zum Ministerpräsidenten des neuen Freistaats Bayern machte, dort sollte alles zu Ende gehen. 26. Februar 1919: Zehntausende Menschen sammeln sich unterhalb der Bavaria zum Trauerzug zu Ehren von Kurt Eisner. 500 Ordner von Gewerkschaften und aus der Sozialdemokratie sind im Einsatz, es sind Delegationen sozialistischer Parteien und Gewerkschaften, Politiker, Abordnungen aller in München stationierter Regimenter, Vertreter der russischen Kriegsgefangenen, Musikkapellen und viele mehr gekommen. Sie tragen Trauerflor, Fahnen und Kränze. Salutschüsse sind zu hören, über der Stadt kreisen Flugzeuge, Geschäfte bleiben mit wenigen Ausnahmen geschlossen. Es herrscht Landestrauer. Bayern trauert um seinen ersten Ministerpräsidenten, der am 21. Februar von einem rechtsradikalen Studenten auf der Straße erschossen wurde.

Wobei die Ermordung Eisners nicht alle in Trauer und Wut stürzt. Ein Großteil der Bevölkerung ignoriert die Bitte der Regierung, am Tag der Beisetzung die Häuser zu schmücken. Aus Protest gegen Eisner, der sich mit dem Eingestehen der deutschen Kriegsschuld Feinde gemacht hat? Oder aus Ablehnung der Räteregierung, die am Tag nach dem Attentat mit einem neu zusammengetretenen Zentralrat die Macht im Freistaat an sich gerissen hat? Was auch die Gründe für die Weigerung sein mögen: Trauerbeflaggung ist vor allem an öffentlichen Gebäuden wie dem Wittelsbacher Palais oder der Feldherrnhalle sichtbar, und nicht mal dort überall. In München, aber auch andernorts werden Menschen gezwungen, die Fahne zu hissen. In Bamberg sprengen Soldaten sogar den Dom und andere verschlossene Kirchen auf, um die Glocken zu läuten. Die Menschen, die an diesem Tag um Kurt Eisner trauern, stammen ausschließlich aus dem linken Lager, das wird während des Trauermarschs deutlich: Flaggen mit Aufschriften wie "Hoch die Weltrevolution" werden geschwenkt, "das feurige Rot herrscht vor", ist in den Münchner Neuesten Nachrichten zu lesen. In anderen Kreisen und bei seinen politischen Gegnern stieß der USPD-Politiker dagegen schon zu Lebzeiten auf heftige Ablehnung, er galt als "literarischer Dilettant, als Caféhaus-Revolutionär, als typischer Schwabinger", wie der Münchner Schriftsteller Carl Amery einmal über Eisner schrieb. Manche nannten ihn einen "Novemberverbrecher".

Die Trauerabordnung für den ermordeten Kurt Eisner zieht am 26. Februar 1919 mit Kränzen über den Sendlinger-Tor-Platz, Zehntausende Menschen säumen die Straßen und Plätze. (Foto: Süddeutsche Zeitung Photo / Scherl)

Es ist kurz nach neun Uhr, da setzt sich der Trauermarsch auf der Theresienwiese in Bewegung. Es dürfte einer der größten sein, den München bis dahin gesehen hat. In einem eineinhalb Kilometer langen Zug gehen die Menschen über den Sendlinger-Tor-Platz, die Fraunhoferstraße und den Nockherberg zum Ostfriedhof, wo der Leichnam seit dem Tag des Mordes aufgebahrt ist. Die letzten Teilnehmer kommen erst um halb zwölf - eineinhalb Stunden nach Beginn der Beisetzung - dort an, so groß ist der Andrang rund um den St.-Martins-Platz. Autos fahren dem Zug voran, sie müssen am Ostfriedhof langsam durch die Menschenmenge fahren, um dem Trauerzug einen Weg durch die Massen zu bahnen. Berittene Schutzleute müssen für Ordnung sorgen. Auch unterwegs säumen Zehntausende die Straßen, sie klettern auf Bäume und Denkmäler, um einen Blick zu erhaschen. Nicht immer läuft das glatt: Am Sendlinger-Tor-Platz etwa sehen zu viele Menschen zu. "Auf der hölzernen Umhüllung des Brunnens", schreiben die Münchner Neuesten Nachrichten, "hatte eine so große Menschenmenge Aufstellung genommen, dass ein Teil der Verschalung zusammenbrach. Glücklicherweise nahm niemand schweren Schaden, die Männer und Frauen kamen mit einem unfreiwilligen Bad im Becken des Brunnens davon". Die Unglücklichen, heißt es weiter, "mussten, da der Straßenbahnbetrieb eingestellt war, in ihren tropfnassen Kleidern zu Fuß heimeilen".

Eisners Tod hat die Bevölkerung mobilisiert. Schon in den Tagen vor der Feuerbeisetzung sind bis zu 75 000 Menschen in die Aussegnungshalle gekommen. Am Tag der Beerdigung gleicht diese einem Meer aus Kränzen, der Leichnam ist mit losen Blumen bedeckt. Insgesamt 100 000 Menschen sollen allein an diesem Tag Kurt Eisner die letzte Ehre erwiesen haben.

Auf dem Ostfriedhof haben natürlich nicht alle Platz. Nur geladene Gäste "mit besonderer weißen Karte" dürfen der Beisetzung beiwohnen. Auch draußen im Freien ist deshalb eine Rednertribüne aufgebaut. Auf ihr spricht unter anderem Eisners Parteifreund Fritz Schröder, er wendet sich gegen den Terror von links und rechts und beschwört die Menge: Eisners Vermächtnis sei die Einigung aller Sozialisten in einer "geistigen Einheitsfront".

SZ-Serie: Was heute vor 100 Jahren in München geschah. (Foto: SZ-Grafik)

In der Halle selbst spricht Eisners Revolutionsgefährte Gustav Landauer, der anfangs noch auf Seiten der Räte stehen und erst knapp zwei Monate später, nach der Machtübernahme durch KPD-Funktionäre, der Politik den Rücken kehren wird. "Kurt Eisner", sagt er, "der Jude, war ein Prophet, der unbarmherzig mit den kleinmütigen, erbärmlichen Menschen gerungen hat, weil er die Menschheit liebte und an sie glaubte und sie wollte."

In den Reden wird deutlich, wie die Räteregierung, die nach den tödlichen Schüssen die Gewalt im Freistaat an sich gerissen hat, versucht, Eisner als Märtyrer der Revolution zu verklären. Seine Strahlkraft soll ihr dabei helfen, die zerstrittene Linke hinter sich zu scharen. In einer Proklamation, die am 28. Februar in den Münchner Neuesten Nachrichten erscheint, schreibt der Zentralrat über die Vorkommnisse nach dem Attentat: "Der Schuss, der Kurt Eisner tötete und mit ihm die Revolution vernichten sollte, (musste) das Signal zur Sicherung und Fortführung von Eisners Werk sein. Die Arbeiterschaft aller Richtungen war geschlossen, die gesamte Garnison Münchens stellte sich ihr zur Seite."

Es ist Wunschdenken. Schon zu Lebzeiten war der USPD-Politiker niemand, der die Sozialdemokraten hätte einen können, im Gegenteil. Schon früh hatte er sich mit den Mehrheitssozialisten verkracht. Mit seinen Standpunkten eckte er immer wieder an. Mit der scheinbaren Einheit der Linken, die sich die Räteregierung wünschte und die sich am 26. November 1919 für einen Tag lang zeigte, war es nicht weit her.

Die nächste Folge erscheint am 16./17. März.