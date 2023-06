Es gibt in München viele Stellen, wo der Radweg plötzlich endet - so wie hier im Bereich Hultschiner Straße, Zamdorfer-, Truderinger- und Zamilastraße.

Andreas Jakob hat sein Liegefahrrad so umgebaut, dass es wie das Modell 911 des Sportwagens aussieht. Er will so zeigen, wie es wäre, wenn 300000 Radler plötzlich mit Autos unterwegs wären. Vor allem aber setzt er sich für ein besseres Radwegenetz ein.