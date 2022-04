Von Thomas Becker

Was dem Tier das Fell oder das Gefieder ist, ist dem zeitgenössischen Homo homeoffice die Dämmung, der Schutz vor Wärmeverlust. Wohl noch nie seit der Industriellen Revolution war die arbeitende Bevölkerung in so großer Zahl von morgens bis abends in den eigenen vier Wänden produktiv. Und nicht wenige werden sich dabei gefragt haben: "Zefix, warum ist es ausgerechnet in diesem zum Arbeitszimmer umfunktionierten Raum immer so eiskalt?" Eine Frage, die angesichts stark steigender Energiepreise besonders drängend ist.

"Die KfW hatte mangels gefüllter Taschen im Januar die Bundesförderung gestoppt", erklärt die Energieberaterin Gesa Lenhardt. "Die Förderung für die Bestandssanierung wurde bereits wieder aufgenommen. Und vom 20. April an wird auch effizienter Neubau wieder gefördert werden. Das wird eine Woche dauern, und dann ist diese Milliarde, die da bereit liegt, sofort wieder weg - so viele Antragsteller warten bereits." Dabei sei bei der Wärme gar nicht so viel zu holen, wie an anderer Stelle: "Wenn ich Wärme einspare, spare ich längst nicht so viel Geld, wie wenn ich Strom spare. Eine Kilowattstunde aus Gas, Öl oder Pellets kostet zwischen fünf und zehn Cent - Strom kostet 30 Cent."

Natürlich kann es sich trotzdem lohnen, die Heizkostenabrechnung genauer anzuschauen. Wer aus ihr nicht schlau wird, kann die Abrechnung auch von Fachleuten bei der Verbraucherzentrale prüfen lassen oder die Werte im Internet unter www.co2online.de eingeben. Folgende Frage gilt es zu beantworten: Wie viele Kilowattstunden verbrauche ich bezogen auf meine Wohnfläche? Lenhardt erklärt: "Liegt dieser Wert im Kalenderjahr über 140 Kilowattstunden pro Quadratmeter, dann kann man einsparen." In einem modernen Energiesparhaus liege der Wert zwischen 40 und 60 Kilowattstunden, der Standard in Deutschland sei 120, "und ab 140 lohnt sich dann das Sparen". Dann nämlich wohne man wahrscheinlich in einer wenig bis gar nicht gedämmten Energieschleuder, in der man auch im Sommer mit Hausschuhen herumläuft, weil der Boden einfach immer eiskalt ist.

Detailansicht öffnen Je mehr das Wärmebild leuchtet, desto mehr Energie wird verschleudert - und desto mehr könnte man mit Dämm-Maßnahmen einsparen. (Foto: Marius Schwarz/imago)

Oder man gehört zur Frischluftfraktion und hat die Fenster ständig gekippt. Der Kardinalfehler, schimpft die Expertin: "Dann sind die Bauteile so kalt, dass es nicht mehr ordentlich warm wird, sondern unbehaglich bleibt." Früher habe man sich einen warmen Backstein ins Bett gelegt - Hauswände seien nichts anderes: Wärmespeicher. "Wenn man das Fenster nach fünf bis zehn Minuten Lüften schließt, gibt die Wand wieder Wärme in die Raumluft ab." Im Stoßlüften liege ein "riesengroßes Einsparpotenzial".

Doch in vielen Altbauten zieht es auch dann noch, wenn das Fenster zu ist. Der Tipp der Expertin: Fenster auf, Blatt Papier zwischen die Rahmen, Fenster zu - wenn man das Papier bei geschlossenem Fenster rausziehen kann, dann ist es nicht dicht. Was tun? Die Fugen mit Moltofill abdichten. "Auch wenn das altbacken wie aus den Fünfzigern klingt: Das Zeug ist super", versichert Lenhardt, "kostet fast nichts, spart aber eine ganze Menge." Wer nicht wisse, warum es zieht wie Hechtsuppe, dem empfiehlt die Expertin einen Energieberater, der sich das vor Ort anschaut. Und was kann der frierende Kaltmietezahler tun? "Nun, dem Vermieter oder Hausbesitzer sagen: 'Mach' halt mal was!'"

Wer sparen will, muss schauen, wo am Gebäude die Wärme verloren geht: Gibt es Durchlässigkeit bei Außenwänden, dem Dach, Fenster, Türen, der Kellerdecke oder Geschoßdecke zum unbeheizten Dachraum? Fenster seien nie so gut gedämmt wie eine Wand, erklärt Lenhardt. Viel Wärme gehe durchs Dach verloren. Der Energieberater könne ausrechnen, wo wie viel Energie verloren geht und dann feststellen, ob und wie viel Einsparpotenzial besteht. "Dämmen ist teuer, gerade bei Fassaden", sagt Lenhardt. "Und es ist ein empfindlicher Baustoff." Dämmstoff sei weich, es liege nur eine hauchdünne Putzschicht drüber. "Da ist jeder Fahrradlenker, jeder Vogel, jeder Bleistift ein Problem." So eine Fassade müsse ganz anders gepflegt werden als verputztes Mauerwerk, das nur alle 30 Jahre mal angestrichen werden muss. Eine gedämmte Fassade sei dagegen "ein Pflegefall". Man müsse ständig aufpassen: "Ist da jetzt ein Spechtloch? Sind da Leckagen, also Löcher, drin? Ist jemand mit der Mülltonne gegen die Wand gerumpelt?"

"Das ist doch verlockend"

Auch die Kosten sind nicht von Pappe: rund 160 Euro pro Fassaden-Quadratmeter. Das Austauschen alter Fenster schlage mit etwa 300 Euro pro Quadratmeter zu Buche. "Die Preisspanne ist einfach riesig und von Fall zu Fall verschieden", sagt Lenhardt. Vorab einen Preis zu schätzen, sei Job des Energieberaters: Wie teuer wird es? Wer kann das? Wie lange dauert's? Und: Ab wann rechnet es sich?

Die gute Nachricht: Solche Maßnahmen werden gefördert: Staatliche Mittel gibt es über die Bundesförderung "Effiziente Gebäude", entweder als Darlehen über die KfW, über die jeweilige Hausbank oder als Zuschuss vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa). Einzelmaßnahmen - wie nur das Tauschen von Fenstern oder das Dämmen eines Dachs - werden vom Bafa mit 20 Prozent der Brutto-Investitionssumme bezuschusst. "Das ist viel Geld", findet Lenhardt, "und das Bafa hat jetzt auch noch viel Geld. Ob das nach der nächsten Haushaltssitzung allerdings noch so ist, weiß kein Mensch." Die KfW gebe zinsgünstige Darlehen (ein Teil davon wird am Ende als Tilgungszuschuss erlassen) für effiziente Sanierung aus, aber auch für Einzelmaßnahmen, etwa in derselben Höhe.

"Wer immer Geld hat, ist die Stadt München", sagt Lenhardt. Das "Münchner Förderprogramm Energieeinsparung" sei ein Zuschussprogramm, bei dem allerdings streng geprüft werde. Die Stadt habe dafür "nach wie vor die Taschen voller Geld". Das kommunale Programm könne man parallel zu den bundesweiten Fördermitteln in Anspruch nehmen. Der Energieberater, den man ja spätestens bei einer Förderung einschalte, könne ausrechnen, wie man was kombinieren kann, um jeweils an die Obergrenze zu kommen. Maximal seien 60 Prozent der Investitionskosten drin. "Selten hat der Staat so viel dafür bereitgestellt", sagt Lenhardt. "Das ist doch verlockend."