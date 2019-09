Helios-Kliniken

Sabine Anspach ist seit April Leiterin der beiden Münchner Helios-Kliniken in Pasing und Perlach. Zur Helios-Gruppe gehören insgesamt 86 Kliniken in Deutschland. 1987 gründete Lutz Helmig zunächst die sogenannte Hospitalgesellschaft Dr. Helmig, dann gemeinsam mit Rechtsanwalt Bernard Broermann die Asklepios-Klinik-Gruppe, benannt nach dem griechischen Gott der Heilkunst Asklepios. 1994 stieg Helmig dort wieder aus und widmete sich der Geschäftsführung seiner ersten Firma, die schon bald in Helios-Kliniken GmbH umbenannt wurde. Der Name setzt sich aus den ersten drei Buchstaben Helmigs und den letzten drei von Asklepios zusammen. Mittlerweile arbeiten in den Kliniken insgesamt 66 000 Mitarbeiter in Deutschland. Jährlich werden dort 5,2 Millionen Patienten versorgt. Zu Helios gehört seit 2017 auch die spanische Klinikgruppe Quironsalud mit insgesamt 45 Krankenhäusern und 55 ambulanten Zentren.