Richard Mergner fährt jedes Jahr ein paar Mal um die Welt. 40 000 Kilometer - so viel misst die Erde im Umfang. Mergner, der Geograf, weiß so etwas. Er weiß auch, dass man 40 000 Kilometer schnell zusammen hat, wenn man ein paar Mal in der Woche Zug fährt, so wie er. Passau, Aschaffenburg, Ulm, Nürnberg, Berlin, München. Das ist zwar nicht einmal um die Welt, aber trotzdem jedes Mal eine kleine Weltreise.

Mergner, 59, ist Landesvorsitzender des Bundes Naturschutz. Der Verband hat ein schönes Büro in Nürnberg und ein nicht so schönes Büro in München. Wenig Platz, München halt. Und weil Mergner sowieso ständig irgendwo sein muss, arbeitet er eben im Zug. Da könne man ihn ja besuchen, sagte seine Assistentin. In seinem mobilen Büro.

Der ICE von Nürnberg nach München hält sieben Minuten früher als geplant in Ingolstadt. Es piept, die Tür geht auf und Richard Mergner steht im, na ja, Türrahmen. "Da sind Sie ja", sagt er. Mergner trägt ein grünes Hemd, eine grüne Jacke, ein grünes Sakko. In seinem grünen Rucksack steckt ein grüner Schirm. Mergner ist einer, der noch ernsthaft eine Lieblingsfarbe hat: Grün wie der Wald, den er schützen will, zum Beispiel durch Bahnfahren. Es piept, die Tür schließt, jemand nuschelt durch den Lautsprecher: "Wenn Sie bequem einchecken wollen, nutzen Sie ..." Mehr versteht man nicht, weil Mergner jetzt von Berlin erzählt. Da kommt er gerade her, vom Waldkongress der CDU/CSU - so hieß das tatsächlich. "Neuerdings interessiert sich Herr Söder ja auch für den Wald", sagt Mergner. "Tun sie jetzt alle."

Er geht durch Wagen 36, vorbei an einem Mann mit Red-Bull-Dose und einer Frau mit E-Reader. Sie sitzt gegenüber von einer Vierergruppe, und schaut dann doch mal herüber, als Mergner stehen bleibt und sagt: "Das ist mein Schreibtisch." Auf dem Tisch steht ein Laptop, Zeitungen liegen herum, Flyer vom Waldkongress.

Am besten könne er Mails im Zug schreiben, sagt Mergner. Wenn er sich aufregt, schreibt er auch mal Briefe. Zuletzt einen an die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, ordentlich auf Briefpapier, rechts oben das Lindenblatt des Verbands. Inhalt geheim. Manchmal verabredet sich Mergner auch mit Politikern im Abteil. Lobbyarbeit. Sie flüstern dann.

Die Tür surrt auf, Fahrkartenkontrolle. Mergner hat eine Bahncard 100 für die 1. Klasse, was ihm ein bisschen peinlich ist. Er sei nicht so einer, sagt er, der Bundesvorsitzende habe ihm die Bahncard aufgeschwätzt. Mittlerweile findet er die 1. Klasse ganz erträglich - die Ruhe, der Platz. Mergner schläft viel in seinem Büro, und in welchem Büro kann man das schon.

Wenn man viel in der Bahn arbeitet, verpasst man dann nicht auch viele Arbeitstermine? "Doch", sagt Mergner, und dann sagt er erst mal nichts. Er ist kein Bahnfahrer, der über die Bahn lästert, was ihn neben seiner grünen Uniform zu einem besonderen Bahnfahrer macht. Er plant halt eine Stunde mehr ein, falls er mal wieder stecken bleibt, irgendwo zwischen Hersbruck, wo er wohnt, und Schwandorf, wo er durchmuss. Und fertig.

"Ich würde mir wünschen, dass der Bundesverkehrsminister Scheuer öfter mal Zug fährt und nicht nur in der schwarzen Limousine oder mit seinem Oldtimer auf der A 94 unterwegs ist. Dann hätten wir eine bessere Bahn", sagt Mergner. Die sei stattdessen kaputtgespart und dann nur ein bisschen aufgehübscht worden durch das Klimapaket. "Oder besser: Klimapäckchen." Und während draußen die Landschaft vorbeirauscht, Wald, Rohrbach, Wald, Reichertshausen, regt sich Mergner in seinem Büro über die Politik da draußen auf.

Bund Naturschutz Volksbegehren, Klimakrise, Bauerndemo - zumindest eine positive Tendenz verzeichnet der Bund Naturschutz bei diesen Debatten: Die Mitgliederzahlen wachsen. Mit 238 000 Mitgliedern ist der Bund Naturschutz mittlerweile der größte Umweltverband in Bayern. Anders als bei Umweltorganisationen wie Greenpeace, können die Mitglieder Verbandspositionen mitbestimmen, sagt Richard Mergner. "Ein Labor für Basisdemokratie" sei damit der Verband. Mergner studierte Regionalplanung sowie Wirtschaftsgeografie in Freiburg und Bayreuth und wurde geprägt durch die Anti-Atomproteste in Wackersdorf. Seit 2018 ist er Landesvorsitzender des Bund Naturschutz. Am Revers trägt er einen Anstecker mit dem Lindensymbol des Bunds. Den habe er selbst entworfen, sagt Mergner. Er trägt ihn an jeder Jacke. ESCH

Es gibt dann doch eine Sache, die er an seinem Büro nicht so toll findet. Man muss dazu einmal die Speisekarte aufschlagen. "Ein bisschen hat sich das Angebot verbessert", sagt Mergner. "Ein bisschen."

Er blättert die Seiten durch, schaut nach dem Bio-Label. "Honest Bio Tee Himbeer Basilikum." Würde er nicht trinken, so was. Eher Bionade. War mal eine tolle Firma, sagt er, dann wurde sie von Coca Cola gekauft und tja, Mergner blättert weiter. Fusilli mit Tomaten-Feta-Soße, weiter. Lisas Kartoffelchips, weiter, weiter. Dann eine Anzeige für den "DB-Mehrwegbecher", inmitten eines Waldes. Richard Mergner guckt die Seite an. "Mehrwegbecher aus Plastik und schon wieder muss der Wald herhalten." Und klappt die Karte zu.