Das Münchner Gebäude, das Gericht und Ministerium nebeneinander beherbergt, liefert dem Roman seinen Titel: Justizpalast. Petra Morsbach erzählt darin die Lebensgeschichte einer Richterin und lotet auf 480 Seiten unangestrengt und souverän Anspruch und Grenzen des deutschen Rechtsstaates aus.

Morsbach, die seit 1993 als Schriftstellerin in Starnberg wohnt, hat für dieses Buch neun Jahre recherchiert. Sie saß in Prozessen, führte Gespräche mit 50 Juristen und Richtern aller Gerichtszweige und Instanzen, um den Unterschied zwischen Theorie und Praxis der Gerechtigkeit herauszufinden, hatte mehr als einmal das Gefühl, an diesem Projekt zu scheitern. Doch gelungen ist ihr ein grandioser Roman, der seit seinem Erscheinen 2017 mit mehreren Preisen bedacht wurde.

Die Hauptfigur, Thirza Zorniger, ist 1956 in München geboren und damit genauso alt wie die Autorin. Die Stadt ist im Hintergrund ständig präsent. Thirzas Vater, der "unwiderstehliche Carlos", lebt mit der deutlich jüngeren Mutter Gudrun in einer Beletage in der Hohenzollernstraße. Doch der Schauspieler ist eher polygam angelegt, die Ehe scheitert, das Kind flüchtet vor den Streitereien nach Pasing. Dort wohnen die Großeltern und zwei Großtanten in einem Häuschen, eine kleine "ostpreußische Enklave". Die Mutter lässt Thirza dort, als der Vater die Familie verlässt, sie selbst bleibt in der Schwabinger Wohnung, raucht Kette und stirbt früh an Krebs.

Münchner Schauplätze gibt es zuhauf. Erst lernt Thirza Felder, Brachen und Schutthaufen im Pasinger Umland kennen, noch gibt es Kriegsruinen. Später trifft sie im Hofgarten ihre Halbschwester Isolde, die sie zu Carlos' Geburtstag in den Bayerischen Hof mitnimmt. Während des Studiums hat sie ein Zimmer in der Schwabinger Destouches-Straße, zieht dann in den ehemaligen Gartenschuppen des Pasinger Hauses, erbt später das Anwesen der Großeltern.

Den Justizpalast betritt sie zum ersten Mal als Studentin. Um moralisch nicht erdrückt zu werden, machen sich die Studenten lustig über den "pompösen Kasten ..., dessen Zentralhalle ein Drittel des Gebäudes einnahm, so dass nicht genug Platz für Richterbüros und Gerichtssäle war". Sie spotten über "die Halle als Ausdruck des Prinzips der Öffentlichkeit; die Kuppel als von Kirchen übernommene Würdeformel, letztlich ein Herrschaftssymbol ... und besonders über die Skulpturen, "den bronzenen Prinzregenten im Renaissance-Faschingskostüm ... und die neobarocken Steinfiguren auf dem Dach".

Sechs Jahre später, als sie zum zweiten Staatsexamen antritt, fühlt sie sich niedergeschmettert von der Wucht der Architektur, ist kurz davor, ohnmächtig zu werden und die Orientierung zu verlieren. "Ein Augenblick der Vernichtung." Später, als sie als Richterin dort arbeitet, empfindet sie den Palast als ein "Monument von Hybris, Macht und Würde, das beschämte und erhob. Ein bröckliges Monument ... protzige Fassaden, heruntergekommene Büros." Die Akten, die sie zu bearbeiten hat, scheinen nie weniger zu werden, was ihr Gefühl verstärkt, dass "am Ende hoher höhlenartiger Zimmer" überall Richter wie "Grottenolme auf Papierbergen" sitzen.

Stück für Stück klettert sie auf der Karriereleiter empor über Stationen am Amtsgericht, am Landgericht und im Justizministerium, bis sie schließlich Vorsitzende der Kartellrechtskammer ist. Die Fälle reichen vom kleinen Ladendiebstahl über hochkomplexe Wirtschaftsstrafsachen bis zu harmlosen Schmonzetten der Tierhaftpflicht. Am meisten leidet Thirza übrigens während ihrer Zeit als Familienrichterin. Letztlich geht es überall immer ums Geld.

Thirza bemüht sich um Integrität. Da sie Karriere machen will, bleiben ihr Kompromisse nicht erspart. Andere Kollegen sind ehrgeiziger. Doch der Versuch, "verwirklichten Rechtsfrieden" herzustellen, verschleißt die Lebenskraft all derer, die am juristischen Prozess beteiligt sind, der Versuch, Recht und Gerechtigkeit in Einklang zu bringen, führt sie unentwegt an ihre Grenzen. Morsbach erzählt detailreich und fundiert Dutzende Biografien. Nicht alle widerstehen den Verlockungen der Macht, das Privatleben kommt bei allen zu kurz. Doch Thirza findet, wenn auch spät, Max Girstl, Anwalt bei einer Versicherung und zuständig für Haustierhaftpflicht, und erlaubt es sich, glücklich zu sein.

Morsbach verzichtet nicht darauf, Thirza und einen Richterfreund mit Franz Josef Strauß abrechnen zu lassen. Die beiden spotten darüber, dass die Journalisten ihm "in postdemokratischer Ekstase" huldigen, sich an einem Soziopathen ergötzen und "in freiwilliger Unterwürfigkeit delirieren". Und eine nicht unwichtige Rolle spielt auch der Finanzbeamte Wilhelm Schlötterer, der angeprangert hatte, wie Strauß gezielt in Ermittlungen eingriff und Ermittlungen verhinderte. Dafür wurden ihm Beförderungen verweigert, er erntete Straf- und Disziplinarverfahren gegen ihn. Trotzdem führte sein Protest zur Aufdeckung des Amigo-Systems.

Irgendwann fragt sich Thirza, ob sie der Palast "wirklich zerkaut" hat. Das ist ihm nicht gelungen.

