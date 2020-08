Von Sebastian Gabriel (Fotos) und Wolfgang Görl

Franziska Gräfin zu Reventlow (1871 - 1918)

"Schwabing ist kein Ort, sondern ein Zustand."

(Franziska Gräfin zu Reventlow)

SZ-Fotograf Sebastian Gabriel war in seiner Jugend häufig in Schwabing. An der Münchner Freiheit, wo sich die Skater und die Hip-Hop-Kids trafen. Und in den damaligen Szene-Shops in den benachbarten Straßen. "Schwabing ist kein Ort, sondern ein Zustand" - dieses Zitat von Gräfin zu Reventlow bekam er als Aufgabenstellung. Für seine Fotoserie besuchte er die Treffpunkte von damals. "Die Läden gibt es alle nicht mehr", sagt er. Stattdessen gebe es schicke Cafés, in denen hippe Münchner sitzen. "Aber hier und da sind noch Überreste erkennbar."

Momentum - Das Schwabing der Franziska zu Reventlow

Es ist das wohl berühmteste Schwabing-Zitat überhaupt, und diejenige, die es sich ausgedacht hat, Franziska zu Reventlow, war die umschwärmteste Frau der Münchner Boheme um 1900: "Schwabing ist kein Ort, sondern ein Zustand." In etwa dasselbe hat auch der Schriftsteller Erich Mühsam, der wohl schwer verliebt war in die Gräfin zu Reventlow, gemeint mit seiner Behauptung, Schwabing sei weniger ein geografischer als ein kultureller Begriff. Was Boheme-Schwabing, diese Enklave zwischen Genie und Wahnsinn, tatsächlich war, brachte mit der größten Prägnanz wiederum Fanny zu Reventlow auf den Punkt: "Wahnmoching." Da klingt das Provinzielle des damals noch recht ländlichen Schwabing, das seit 1890 Münchner Stadtteil ist, ebenso an wie die fiebrige Dauererregung der Boheme, in der große Kunst ebenso gedieh wie "steilster ästhetischer Unfug" (so der Teilzeitbohemien Thomas Mann). In ihrem Roman "Herrn Dames Aufzeichnungen" präzisiert die Reventlow, was es mit dem geheimnisvollen Ort auf sich hat: "Wahnmoching ist eine geistige Bewegung, ein Niveau, eine Richtung, ein Protest, ein neuer Kult oder vielmehr der Versuch, aus uralten Kulten wieder neue religiöse Möglichkeiten zu gewinnen."

Wer heute dieses Wahnmoching irgendwo zwischen Siegestor und Münchner Freiheit sucht, wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht fündig - was nicht verwunderlich ist, denn es handelt sich ja, wie man gelernt hat, um keinen geografischen Ort. Wahnmoching könnte auch ganz woanders sein, im Glockenbachviertel, in Allach oder gleich in Neuseeland. Vielleicht ist es überhaupt verschwunden, denn Schwabing, das wunderbare Fin-de-siècle-Schwabing, war ein Momentum, ein glücklicher Augenblick, in dem die richtigen Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zusammen kamen. So etwas wiederholt sich nicht zwangsläufig.

Als geografischen Ort aber gibt es Schwabing, die "Traumstadt" (Peter Paul Althaus), noch, und wenn auch der Mythos verblasst ist, wenn Allerweltslokale die Künstlerkneipen und Luxuslofts die Ateliers verdrängt haben, so ist es immer noch ein Viertel, in dem es ein paar dörflich verschnarchte Ecken und Winkel gibt, wo jeder jeden kennt und die herrlichsten Sumpfblüten gedeihen. Schwabing wurde schon so oft totgesagt, auch das lebensfrohe Pop-Schwabing der Sechziger- und Siebzigerjahre, wo Jimi Hendrix im Big Apple spielte und die Regisseure Werner Enke und Klaus Lemke in den Eisdielen auf der "Leo" Ausschau nach Filmstoff und Mädchen hielten.

Vielleicht ist es ja so: Jede Generation hat ihr eigenes Schwabing, und das muss nicht unbedingt zwischen Siegestor und Münchner Freiheit liegen. Und so gefährlich, wie es eine Karikatur in der Zeitschrift Jugend zur Boheme-Zeit behauptete, geht es im real existierenden Schwabing heutzutage auch nicht mehr zu: Vier Frauen aus bürgerlichem Milieu sind zu sehen, und dazu der Text: "Jetzt kemma ma nach Schwabing. Da gebts fei obacht, dass Euch koaner für die freie Liebe kapert."