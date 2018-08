20. August 2018, 18:48 Uhr SZ-Serie "Meine Miete" Glück und Genossenschaften

Ein deprimierender Markt und ethische Verpflichtungen

Die SZ-Serie "Meine Miete", "Wo das Wohnen zur Last wird" vom 16. Juli und "Caritas fordert eine Wohnungsbauoffensive" vom 12. Juli:

Deprimierender Markt

Gottlob, ich bin nicht allein! Ihre umfangreiche Berichterstattung zum Thema "Meine Miete" deprimiert und tröstet mich gleichermaßen. Vor zwei Jahren haben mein Mann und ich uns getrennt. Er ist ausgezogen, ich mit den beiden großen Kindern im gemeinsamen Haus geblieben. Da die Miete für mich trotz Unterhaltszahlungen meines Mannes unerschwinglich wurde, habe ich etwas Kleineres gesucht. Einzige Bedingung: Ich wollte am Ort bleiben, da mein Sohn kurz vor der Oberstufe stand und ich ihm für die letzten beiden Schuljahre weder einen Schulwechsel noch einen langen Schulweg zumuten wollte. Die Tochter ging gottlob zum Studium weg, nicht auszudenken, wenn ich sie auch noch hätte unterbringen müssen.

So schlecht wie in der Zeit der Wohnungssuche habe ich mich noch selten gefühlt. Eine Schriftstellerin, ohne festes Einkommen, dafür mit 16-jährigem Sohn, großem Hund und einer alten Katze - fünf Gründe, mir keine Wohnung zu vermieten. Ach was, mir wahlweise nicht zu antworten, mich nicht zur Besichtigung einzuladen, mir abfällig ins Gesicht zu lachen. Dass ich versuchte, mich im saturierten Würmtal überhaupt für eine Wohnung zu interessieren, schien allein schon ein Affront zu sein. Und was für Bruchbuden mir da durch die Lappen gegangen sind! Mit 15 Euro kalt als Durchschnittspreis. Zwischenzeitlich habe ich aus Verzweiflung überlegt, gleich das Bundesland zu wechseln - da müsste der Sohn wenigstens kein Mathe-Abitur machen.

Nach einem halben Jahr habe ich eine traumhafte Wohnung bekommen. Durch detektivischen Spürsinn meinerseits, sehr viel Glück, einen mitfühlenden Hausmeister, der selbst gerade eine Wohnungssuche hinter sich hatte, und das absolute Desinteresse einer sehr großen Hausverwaltung, die sich allein für den Einkommensteuerbescheid und sonst nichts interessierte. Der Preis? Die Miete frisst etwas mehr als 60 Prozent meines Bruttoeinkommens. Tanja Weber, Gauting

Forderung an die Kirche

Die Caritas fordert von Bund, Ländern und Kommunen mit Recht eine große Offensive, um den dringend notwendigen Wohnungsbau voranzubringen. Es stellt sich dabei aber die Frage, was tut die Kirche ihrerseits zur Lösung dieses Problems? Die Kirche hat Bauland und erbt immer wieder Bauland und Immobilien. Zur Nutzung dieser Ressourcen gibt es in jedem Bistum eine entsprechende Institution, das katholische Siedlungswerk, das in der Vergangenheit und Gegenwart auch viel geleistet hat. Es wurde Baugrund relativ preiswert verkauft oder günstig auf Erbbaurecht vergeben, und fast 3000 Wohnungen werden allein in unserem Bistum auf Mietbasis zur Verfügung gestellt. Aber was tut und plant die Kirche mit diesem Instrument für die nahe Zukunft? Die Kirche hätte die Möglichkeit, ihre Baugrund-Ressourcen in genossenschaftlichen Formen auch für weniger finanzkräftige Wohnungssuchende zu nutzen. Warum hört man nichts von entsprechenden Initiativen? Robert Wagner, Germering