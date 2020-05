Normalerweise arbeitet Michael Findeisen 80 Prozent und Vanessa Rembold 60 Prozent Teilzeit - zusammen bilden die beiden Oberärzte eine moderne Doppelspitze auf der Intensivstation im Krankenhaus Harlaching. Als es losging mit Corona, waren sie dann zu 100 Prozent in der Klinik, "wir konnten uns gut ergänzen mit allem, was medizinisch und logistisch zu tun war", sagt Findeisen, "uns gegenseitig den Rücken freihalten".

Der März ist für Mediziner normalerweise ein kongressreicher Monat. Weil die Kongresse alle abgesagt wurden, hatten die beiden Zeit, sich in die Organisation zu stürzen. "Das Pech der anderen war unser Glück", sagt Findeisen. Sprich: Deutschland war vorgewarnt durch die Bilder, die aus Italien kamen. So hatten sie ausreichend Zeit für die Vorbereitung. Es heiße ja oft, dass man eben mehr Intensivbetten und Beatmungsgeräte brauche, sagt Findeisen. Aber das sei nur "ein Zehntel der Miete". Vor allem brauchen sie Leute, die "Tag und Nacht gute Pflege und Medizin machen, um den Patienten durchzubringen". Zum Beispiel jenen Mann, Anfang 50, ohne Vorerkrankungen, der sich im Skiurlaub in Ischgl angesteckt hatte. Schwerstes Lungenversagen, dazu noch schwere Embolien. Um ihn zu retten, wendeten die Ärzte ein Lungenersatzverfahren an. Einen Monat lang übernahm eine Maschine für ihn das Atmen. "Er hat uns gezeigt, dass es sich lohnt, dranzubleiben, jeden Tag und jede Nacht von Neuem." Alle im Team hätten mit Herzblut für den Patienten gearbeitet und um ihn gekämpft. Mit Erfolg. Nach insgesamt sieben Wochen in der Klinik wurde der Mann in der vergangenen Woche entlassen.

Sie denken jetzt strategisch längst in Richtung Rest des Jahres, in Richtung einer zweiten oder dritten Welle. Die Ärzte sind überzeugt davon, dass die Patientenzahlen in einer Sinuskurve hin- und herpendeln werden - "mal mehr, mal weniger". Nun müssen sie schauen, wie sie mit dem prognostizierten Wellenverlauf übers Jahr umgehen. Denn das, was ihr Team in den vergangenen Wochen geleistet hat, war nur möglich, weil "keiner einen Tag Urlaub nimmt, alle jederzeit verfügbar sind und alle privaten Angelegenheiten hintanstellen", wie Findeisen sagt. Es können aber nicht alle das ganze Jahr im Alarmmodus bereitstehen. "Das hält niemand aus." Sie müssen nun auch Erholungsphasen einplanen für das Personal.

Die große Angst vom Anfang ist auch an den Ärzten nicht spurlos vorübergegangen. Das habe sie mitgenommen, sagt Vanessa Rembold. Der Arzt- und der Pflegeberuf seien ja grundsätzlich in keiner Weise gefährlich. "Aber man hatte plötzlich wirklich den Eindruck: "Es wird Krieg sein, und wir sind die Soldaten." Das hat sich zum Glück nicht bewahrheitet, bisher ist die Corona-Krise auch in München glimpflich verlaufen.

Jetzt liege die Herausforderung darin, "nicht unvorsichtig zu werden", sagt Rembold, "und die zweite Welle nicht zu groß werden zu lassen". Medizinisch sehe er das genauso, bekräftigt ihr Kollege Findeisen, aber natürlich müsse die Politik die Sache auch von anderen Seiten betrachten. Aufgabe der Kliniken sei nun, sich so gut aufzustellen, dass sie die Situation auch künftig mit den Lockerungen in den Griff bekommen.