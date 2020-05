Aus der kroatischen Hauptstadt Zagreb kommt sie ursprünglich, hat aber lange in Bosnien gelebt. Vor zweieinhalb Jahren kam Emina Omerovic mit ihrer Familie nach München: mit ihrem Mann, ihrem 24-jährigen Sohn und ihrer 16-jährigen Tochter. Eigentlich ist Omerovic, 42, gelernte Köchin; sie kocht immer noch sehr gerne, Burek zum Beispiel, typisch bosnisch. Ihr Geld aber verdient sie jetzt mit Saubermachen. Angestellt ist sie bei der Dienstleistungsfirma, die die München Klinik mit der Reinigung beauftragt hat. Am Standort Neuperlach arbeitet sie jeden Tag sechs Stunden in einem besonders sensiblen Bereich: auf der Intensivstation.

Sie macht immer den Frühdienst, von sieben bis 13.30 Uhr, mit einer halben Stunde Pause zwischendurch. "Ich muss richtig sauber machen", sagt Emina Omerovic. Sie weiß, dass eine korrekte und fachgerechte Reinigung von Böden und Flächen auf der Intensivstation überlebenswichtig für die Patienten ist. Manchmal kommt sie auch kurz mit einem ins Gespräch. Woher kommen Sie, fragen die Leute meist. Dann erzählen sie von einem schönen Urlaub, den sie einmal in Kroatien gemacht haben. Hat sich in ihrem Arbeitsalltag durch Corona etwas verändert? Nicht so viel, sagt Omerovic: "Am Anfang hatte ich Angst, aber jetzt ist alles okay." Sie müsse sich eben gut schützen, dann: "kein Problem". Dieser Schutz hat die Arbeitsbedingungen dann allerdings doch ziemlich umgekrempelt: Unter Schutzkittel, FFP2-Maske und der restlichen Montur ist es beim Putzen vor allem ganz schön warm. Ganz geheuer war es ihrer Familie nicht, als das mit Corona losging. Sie hatten Angst um ihre Frau und Mutter. Ihre Kinder hätten gewollt, dass sie kündige, erzählt Omerovic, sie lacht. Natürlich hat sie nicht gekündigt.

Zurzeit probierten sie auf der Intensivstation ein neues Reinigungsmittel aus, berichtet Tanja Zacherl; das habe aber nichts mit Corona zu tun. Zacherl leitet die Hauswirtschaft im Klinikum Neuperlach und ist für Reinigung, Wäscheversorgung und Bettenaufbereitung verantwortlich. Zusammen mit ihrer Stellvertreterin ist die 37-Jährige auch für die Klinik in der Thalkirchner Straße zuständig. Eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin hat sie ursprünglich gemacht, später ließ sie sich zur hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin weiterbilden. Seit neun Jahren ist sie bei der München Klinik angestellt.

Wegen der Corona-Krise seien "sehr viele sehr schnelle Änderungen notwendig" - etwa bei den Dienstplänen. Ungefähr 45 verschiedene Reinigungskräfte gehen jede Woche im Klinikum Neuperlach ein und aus. Mehrere Hundert Männer und Frauen sind es an allen Standorten. Zu Beginn der Pandemie war Tanja Zacherl viel in Gesprächen mit dem externen Dienstleister, auch um den Mitarbeitern die Ängste zu nehmen. Zwischen sechs und sieben beginnt ihr Tag, zwischen 16 und 17 Uhr ist Feierabend. Die letzten Wochen waren "enorm intensiv, aber auch erbaulich, weil die Zusammenarbeit auf kurzen Dienstwegen sehr gut funktioniert hat".