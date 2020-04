In "Friedenszeiten" sei kaum sichtbar, um was sie sich kümmert,...

Früher sagten manche Kollegen zu Marlene Sedlmayr: "Dein Leben möchte ich haben. Den ganzen Tag Kaffeetrinken und bei Zalando shoppen." Jetzt sagen sie zu ihr: "Deinen Job will ich nicht haben." Sedlmayr, 60, koordiniert den Katastrophenschutz für alle Standorte der München Klinik - eine Aufgabe, für die man nicht nur planerisch begabt, zupackend und pragmatisch sein muss, sondern bei der es sicher überhaupt nicht schadet, wenn man ihren sedlmayrschen Humor besitzt.

Krankenschwester hat sie einst gelernt, auf der Intensivstation gearbeitet, später beim Roten Kreuz und bei den Johannitern. In "Friedenszeiten", sagt Marlene Sedlmayr, sei eben wenig sichtbar, was der Katastrophenschutz alles beinhaltet. Pläne erstellen, Konzepte überarbeiten und mit dem Chefhygieniker abstimmen. Festlegen, wer wo wie viel Material braucht. Vor allem dafür sorgen, dass genügend Vorräte da sind, auf die man in Krisenzeiten zurückgreifen kann. Aber auch wenn die München Klinik schon zu Beginn der Pandemie ganz gut aufgestellt war, sei es doch erst mal zu wenig gewesen. Mittlerweile jedoch sei "jede Ecke in den Kellern in Bogenhausen und Schwabing bis unter die Decke vollgestopft mit Material". 350 000 FFP-2-Masken haben sie auf Lager, 35 Mal so viele wie in normalen Zeiten. In einer kompletten Influenza-Saison brauchen sie sonst insgesamt 90 000 Masken.

Anfangs kamen die bestellten Lieferungen noch an, dann stoppte plötzlich der Nachschub. Noch bevor es in China richtig losgegangen war, hatten sie 50 000 Masken bestellt. Stattdessen kamen gerade mal 5000. Da wurde sogar Marlene Sedlmayr ein bisschen nervös. Vergangene Woche dann wartete sie auf eine Schutzkittel-Fracht. Die bekommen sie üblicherweise von einem italienischen Lieferanten, der aber auch in China produzieren lässt. Also haben sie die Kittel selbst in China produzieren lassen. Und dann hing die Lieferung in Schanghai am Flughafen fest.

Wenn sie keine Pläne ausarbeitet und sich nicht um die Schwabinger Sonderisolierstation kümmert - ihr zweiter Job -, unterrichtet Sedlmayr angehende Pflegerinnen und Pfleger in Katastrophenschutz. Dass jetzt alles so eingetreten ist, wie sie es immer gelehrt hat und wie es sich die Schüler nie vorstellen konnten, das hat auch sie überrascht. Es wäre ihr gerade lieber, sie hätte nicht recht gehabt. Doch wie sie die Dinge in den Griff kriegen, das findet sie faszinierend. Und die Zusammenarbeit: "Menschen, die sich sonst kaum kennen, ziehen an einem Strang."