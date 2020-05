"Längere Geschichte", sagt Theresia Wald, wenn man sie fragt, welcher Weg sie in die Intensivstation des Krankenhauses in Harlaching geführt hat, wo sie doch mit Medizin oder Pflege bisher rein gar nichts zu tun hatte. 15 Jahre hat sie für den Staat gearbeitet, beim Finanzamt, erst ein paar Jahre Steuererklärungen bearbeitet, dann Betriebe überprüft. Sie hatte nach dem Abitur nicht so recht gewusst, was sie tun wollte, und irgendwie habe sie sich da "reinzwängen" lassen, wie sie sagt. "Als Frau ist man beim Staat gut verräumt", so ungefähr sei damals ihr Bild gewesen. Wirklich gemocht hat sie die Arbeit nie, und als sie im vergangenen Jahr kündigte, sagte sie zu ihrem Chef: "Sie wissen gar nicht, wie oft ich mir das schon vorgestellt habe."

Das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Sie sei damals durch viele Prozesse gegangen, erzählt die 34-Jährige, und habe ihr Leben komplett umgekrempelt; die innere Entwicklung zog äußere Schlüsse nach sich. Auch privat war sie nicht glücklich, und so kam zur Kündigung noch die Scheidung von ihrem damaligen Ehemann. Natürlich sind ihr die Entscheidungen nicht leicht gefallen, im Gegenteil: "Ich bin damals durch viele Existenzängste gegangen, die jetzt in der Gesellschaft kollektiv hochkommen." Die Sorgen, mit denen wegen Corona nun viele Menschen kämpfen, sagt sie, habe sie schon im vergangenen Jahr durchlaufen. Und dabei gemerkt, dass als letzte Angst hinter allem anderen die Angst vor dem Tod steht. "Da muss man erst mal durch, und dahinter liegt die Freiheit." Zumindest lag bei ihr dahinter ein ganz neuer, entspannterer Blick auf die Herausforderungen des Lebens.

Das ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass sich Theresia Wald auf einen Aufruf hin bei der München Klinik meldete. Das Krankenhaus suchte Freiwillige zur Bewältigung der Corona-Krise, und Wald sagte, hier bin ich. Nach der Kündigung hatte sie in einem Café am Kolumbusplatz gearbeitet, das war ja nun geschlossen. Sie wollte etwas tun, nicht zu Hause rumsitzen ohne Aufgabe. "Klar hätte ich auch bei der Ernte helfen oder im Supermarkt Regale einräumen können." Aber sie wollte lieber "direkt vorne dran" unterstützen. Als die Klinik auf ihre Bewerbung hin antwortete, man könne sie gut auf der Intensivstation brauchen, nämlich als Stationsassistenz, erschrak sie nicht, sondern freute sich. "Es hat sich genau richtig angefühlt."

Seit fünf Wochen macht sie das jetzt, spätestens Ende Juni läuft ihr Vertrag aus. Am Anfang lief sie mit den anderen, erfahrenen Stationsassistentinnen mit und wurde in den Hygieneregeln unterwiesen: zum Anlegen der Schutzkleidung, zum Säubern von Monitoren, zum Austausch von Absaugungsinstrumenten. Ihre Aufgaben sind vielfältig: Theresia Wald bestellt Materialien, räumt Schränke ein, holt Blutkonserven, bringt Röhrchen ins Labor, säubert Bettplätze von Covid-19-Patienten, räumt Essenswagen aus. Wenn jemand sie fragt, ob ihr die Arbeit Spaß macht, sagt sie: "In der Gastronomie hat es mir Spaß gemacht." Bei der Intensivstation kann man schlecht von Spaß sprechen. "Es ist herausfordernd und intensiv." Sie mag es, einen Einblick zu bekommen in das Leben im Krankenhaus, in die Arbeitsabläufe; die verschiedenen Menschen kennen zu lernen. Schon damals, als sie noch fürs Finanzamt Betriebe überprüft hat, habe sie sich immer viel mehr für die Menschen interessiert als für das Steuerrecht.

Nach den Ereignissen im vergangenen Jahr sagt Theresia Wald heute: "Ich bin glücklich und gesund, und das ist das Einzige, was zählt im Leben." Nach der Arbeit setzt sie sich meist eine Stunde allein an die Isar, zum Runterkommen. Zu Hause beschäftigt sie sich dann gar nicht mehr mit Corona, ihren Fernseher hat sie vor Jahren abgeschafft. Sie hat in den vergangenen Wochen auch gemerkt, dass die Arbeit im Krankenhaus nicht das ist, was sie künftig machen möchte. Aber es ist genau der Ort, an dem sie zurzeit sein will.