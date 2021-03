Von Michael Zirnstein

Am Wasser wird es immer spannend. "Nein, Rosi, nicht den Ball da rein!", ruft Robin Karow der voraustrabenden Rosi nach, und schon bugsiert eine runde Hundeschnauze eine orangefarbene Gummikugel den Uferhang hinunter ins Wasser. Der Ball dümpelt dahin. Gar nicht gut. Denn erst seit einer Weile, seit die achtjährige Bullterrierin Rosi dieses Lieblingsding aus Welpentagen wiederentdeckt hat, gefällt ihr überhaupt das Mensch und Tier verbindende "Du wirfst, ich hol's"-Spiel. Diesmal holt Rosie aber gar nichts. Sie schwimmt, die Kugel, nicht die Hündin. Rosi steht immerhin mit ihren kurzen Beinen bis zum Bauch im Flachwasser. Das gefällt ihr, sagt Karow, im Sommer kühle sie sich gerne den Wanst im Weiher. In dieser Frühlingskälte aber denkt sie gar nicht dran, sich weiter nasszumachen. Sie schaut erwartungsvoll zwischen Ball und Besitzer hin und her.

"Nein, Rosi, nicht den Ball da rein!": Robin Karow und seine Rosi, Marie Kobylka und ihre Bambi haben Spaß beim Gassigehen am Poschinger Weiher.

Jetzt ist auch Bambi da, sie zieht ihr Frauchen Marie Kobylka an der Leine nach sich. Sie kennen sich alle von der Pop-Band Cosby und treffen sich Tag für Tag in einem Musik- und Filmstudio in Unterföhring, da sind dann auch noch der Bassist Kilian Reischl dabei und der Gitarrist Christoph Werner, den alle Wuschel nennen, obwohl das besser zu dessen Hund passen würde, der aber Tommy heißt und nicht mit Rosi und Bambi zum Poschinger Weiher Gassi gehen darf, weil er "ein krasses Dominanzproblem" hat. Rosi-Robin und Bambi-Marie ziehen jeden Tag gemeinsam los, auf den Uferwiesen machen die Gespanne aber jeweils für sich "ihr Ding", wie Marie Kobylka sagt.

Die Sängerin und Pianistin trainiert dann mit Bambi an der Schleppleine, ein mit veganen Leckereien gefülltes Täschchen zu apportieren. "Das heißt, ich lungere vor einem Gebüsch herum und animiere den Hund dazu, doch zu mir zu kommen." Sie lässt da nicht locker, das Energiebündel (also Bambi, Marie Kobylka ist ja auch überaus sportlich) muss beschäftigt sein. Regelmäßig üben sie in einer Gruppe für Menschensuchhunde. Das Anti-Jagd-Programm sei wichtig, um der vierjährigen Hündin eine Alternative anzubieten, eine Unterhaltung, die genauso viel Spaß macht wie das Töten von Enten oder Eichhörnchen. Einmal schleppte Bambi am Hals eine Wildgans aus dem Weiher an, so groß wie sie selbst und offenbar schon länger verendet. "Ich will ja nicht, dass sie für immer an der Leine bleiben muss", sagt die Besitzerin, "das ist gegen meine Lieblingsvorstellung, einem Tier seine Freiheit zu geben." Eigentlich will sie, wie die ganze Band, der Natur ihren Lauf lassen, so wie im Song "Greyblue". In den haben sie das Schmelzplätschern eines Gletschers einfließen lassen, im Video dazu feiern sie mit Bildern von Eisbären, Elchen und Bisons die urwüchsige Schönheit eines Schutzgebietes in Alaska, das von der Öl-Industrie bedroht ist.

In Bambi stecken die Gene und Triebe der Podencos, der Jagdhunde aus Spanien. Dort hat ein Tierschutzverein ("Ich weiß nicht mehr welcher, es sind so viele, bei denen ich Beitrag bezahle", sagt Marie Kobylka) den rehbraunen Springinsfeld aus einer Tötungsstation freigekauft und Bambi genannt. "Sie heißt wie das, was sie am liebsten ermorden würde", sagt Kobylka über die Hündin, die zu Hause kuschel-brav sei, draußen aber "voller Adrenalin". Und deswegen habe sie Angst, dass Bambi im Jagdrausch vor ein Auto an der Autobahn hinter der Apportierwiese laufe. "Da habe ich einen Knacks weg."

Cosbys Facebook-Follower wissen auch warum. Sie haben das Drama im Internet verfolgt. Denn vor Bambi gab es schon einen Pflegefall: Vader, ein "richtiger Angsthund". Als die Band ein Konzert in Essen spielte, quartierte die Sägerin ihn bei ihren Eltern am Ammersee ein. Aufgeschreckt von einer Joggerin lief er davon über die Felder und kam nicht wieder. Fünf Wochen lang drehte sich alles um eines: Wo steckt Vader? Sie flogen mit einer Wärme-Such-Drohne übers Maisfeld, schickten eine Hundestaffel los, übernachteten am Ort des Verschwindens im Auto, weil es hieß, er würde dorthin zurückkehren. Das wollte er wohl tatsächlich, kam aber nie an. Einen Tag vor Marie Kobylkas Geburtstag kamen zwei Freundinnen zu ihr und sagten, man habe ihn gefunden: Fell, Knochen und ein Halsband, nur 200 Meter weiter im Gebüsch an der Straße, wo man ihn überfahren hatte.

Wenn sie "Hurt Myself" singt, kommen die Schmerzen wieder hoch. Dann denkt sie an Vader und Rosi, die bei den Aufnahmen im Studio lagen und so laut schnarchten, dass sie dachten, sie können die Tonspuren vergessen. Dann haben sie doch alles so gelassen. Daran denkt sie beim Singen. Überhaupt funktioniere sie als Künstlerin nicht richtig, wenn kein Hund dabei sei, sagt sie. "Es gibt Songs, die andere vielleicht als normale Liebeslieder fühlen, für mich sind das eher Liebeserklärungen an ein Tier." Sie wisse, dass viele das "freaky" fänden, so eine Zuneigung zu Hunden. Aber sie findet eher Leute komisch, die für Tiere nichts empfinden.

Wahre Cosby-Fans lieben natürlich Tiere. Vor allem Rosi. Die Bullterrierin des Schlagzeugers ist das Clowns-Gesicht dieser vor zwölf Jahren gegründeten Münchner Parade-Pop-Band. Sie posiert gerne auf Fotos. Sieht mit dem massigen Kopf immer ulkig aus, wie im Weitwinkel. Öffnet sie das Maul, scheint sie zu lachen. Sie verbreitet sofort gute Laune. Beim großen Hit "Boon and Bane" erheitert sie im Video zum Abschluss eines perfekten Sonnentages eine perfekte Clique mit einer Skateboard-Einlage. Und auch bei "Sunlight" ist sie der Stimmungsaufheller, hier für eine schöne Frau mit irgendeinem Problem. Aber wenn die die kuhscheckige Begleiterin hinterm Ohr krault, oder wenn die Hündin zurückschleckt, sich auf Flusskieseln wälzt oder einfach nur herumfläzt, ist alles wieder gut. Für Karow ist Rosi eh der beste Hund der Welt, "superentspannt", "chillig", "resolut", souverän", "auf der können drei Kinder rumspringen, das ist ihr vollkommen wurscht, sie würde nie ansatzweise beißen". Bullterrier gelten hierzulande als Kampfhunde (Rosi allerdings nicht, weil sie ein "Mini" ist), sie wurden in Großbritannien im 19. Jahrhundert gezüchtet mit ihrem Ramskopf ohne Lefzen und mit einem Mordsgebiss, um Ratten, Dachse und - in Wettkämpfen - andere Bullterrier zu knacken. Aber um sie scharf zu machen, brauche es sehr, sehr böse Herrchen, sagt Karow. "Jeder Chihuahua ist gefährlicher als sie", springt Marie Kobylka ihm bei, "sie ist nur deshalb gefährlich, weil sie so fürchterliche Blähungen hat."

Das stinkt einem schon mal, wenn man so eng zusammenlebt. Und es soll noch enger werden. Denn abgesehen von der kleinen Hütte am Weiher haben Cosby auch einen Bauernhof im Auge, auf den sie in den nächsten Jahren alle zusammenziehen wollen, mit ihren Instrumenten und Hightech-Film-Equipment - und noch mehr Tieren. Von denen kann man nur lernen, findet Karow. "Wenn man mit einem Hund zusammenlebt, erkennt man sein Wesen. Deshalb ist das bei uns immer stärker geworden mit dem Tierschutzding." Jeden Tag kocht ein Band-Mitglied ein veganes Gericht für die anderen, sie reden über Erbsenmilch in Barista-Qualität, über Käseersatz aus Seidentofu und schwefeligem Himalaja-Salz und darüber, ob es okay ist zu grunzen, wenn jemand in ein Wurstbrot beißt. "Die Vorstellung, dass Tiere, die so empathisch sind und noch intelligenter als wir vielleicht, hinter einem Gitter leben, das ist so krank", sagt Karow. Genauso machen sie sich auch über Rassismus und Diktaturen Gedanken und Musik; in Malawi haben sie während eines Drehs beim Bau von Solaranlagen und einer Musikschule geholfen; viel Herz und Geld haben sie auch in ihr nächstes Song- und Film-Projekt gesteckt, in "Better Version Of Myself" geht es um Diversität und Body-Positivity, also darum, dass jeder gut ist, wie er ist. Ihr Repertoire ist wie der Soundtrack der frohen Mutes demonstrierenden Generation Fridays for Future. Alles hängt zusammen, und das beginnt bei Mensch und Hund.

Und so wird alles gut. Marie Kobylka muss heute nicht mal die Stiefel ausziehen und die Hosen hochkrempeln, um den Ball aus dem Wasser zu fischen. Er treibt einfach so ans Ufer zurück. Rosi trägt ihn im Maul davon, setzt ihn sanft ins Gras. Da flitzt ein wuscheliger Taschenhund eines anderen Gassigängers heran und schnappt sich den Ball. Seine letzte Tat? Rosi schaut. Und gähnt. Ganz Anti-Kampfhund. Nur Bambi kläfft aufgeregt. Friedliebende Überemotionalität - eine prima Mischung für eine Pop-Band.