Von Franziska Gerlach

Die Erbse war leicht zu erraten, auch die Würze des Rucola und den milden Geschmack Roter Beete kann der mitteleuropäische Gaumen noch zuordnen. Dann gerät der Testesser ins Schleudern. "Das ist Mizuna. Japanischer Senfkohl. Der hat einen leicht scharfen Abgang", sagt Florian Göttl und deutet mit freudiger Erwartung auf das nächste der winzigen Pflänzchen, die reihum aus einem tiefen Teller probiert werden wollen: Amaranth schmeckt erdig-herb, der Schössling des Chiasamens etwas bitter. Der Keimling einer Sonnenblume entfaltet ein nussiges Aroma, als man auf das zarte Grün beißt. Dürfte es wachsen, würde es vermutlich eine große, gelbe Blüte ausbilden. Doch hier, im einstigen Hobbyraum eines Moosacher Einfamilienhauses, ist ihm eine Lebensdauer von nur wenigen Tagen beschieden, bevor es mit anderen Sonnenblumenkeimlingen in eine quadratische Pappbox wandert und unter dem Namen des Start-ups "Mingagreens" zum Preis von 3,49 Euro in den Handel geht.

Da stehen also drei Männer um die 40 - neben Florian Göttl noch Thomas Heller-Regenbogen und Gernot Kleinberger - und verkosten die in ihrer "künstlichen Indoor-Farm" gezüchteten Microgreens, also die Keimlinge von Gemüse oder Kräutern, die besonders viel Vitamine und Nährstoffe in sich tragen, weil sie ja theoretisch zu Brokkoli, Radieschen oder Senf heranwachsen sollen. Die Mingagreens-Farm befindet sich im Untergeschoss von Kleinbergers Haus, einem Biotechnologen. In den Stahlregalen recken sich die Pflänzchen einem durch spezielle LED-Lampen erzeugten Sonnenkreislauf entgegen, an jedem Regalfach surrt ein kleiner Ventilator, damit sich kein Schimmel bildet, eine Klimaanlage sorgt für eine Raumtemperatur von um die 20 Grad Celsius. In den USA und auch in Japan liegen Microgreens seit einigen Jahren im Trend, man schnippelt sich die Pflanzenwinzlinge aufs Brot, verarbeitet sie zu einer Bowl oder verfeinert damit Salate. Für das Münchner Start-up hat ein Neffe Kleinbergers, ein Koch aus Salzburg, Rezepte entwickelt: "Kalbsfilet im Mingagreens-Mantel" zum Beispiel oder "Potato Skins mit Speck und Mingagreens". Selbst als Chips-Alternative eigne sich das Junggemüse, ein Superfood, obendrein biozertifiziert, lokal angebaut und plastikfrei verpackt. Man möchte also meinen, so was ginge im grünen, gesundheitsbewussten München weg wie warme Semmeln.

Detailansicht öffnen Gernot Kleinberger (Mitte) ist Biotechnologe und kümmert sich darum, dass die Pflanzen in seiner "Indoor Farm" auf dem richtigen Untergrund wachsen und gedeihen, Thomas Heller-Regenbogen (li.) und Florian Göttl sind für Vetrieb und Marketing der "Microgreens" zuständig. (Foto: Florian Peljak)

Doch ganz so einfach ist es nicht. Die Gründer, die sich vom Tennisspielen beim TSV Moosach kennen, müssen einige Aufklärungsarbeit leisten, und die geht meist schon beim Namen los. Mit dem Begriff "Microgreens" können viele nichts anfangen, außerdem klinge das sehr nach Labor; deshalb sprechen die drei Freunde, die im Februar 2021 eine GmbH gründeten und ihr Unternehmen über Eigenmittel finanzieren, lieber von "Keimlingen" oder "Jungpflänzchen". Zum besseren Verständnis sagen sie manchmal auch "kresseartiges Gemüse", obwohl das Start-up bewusst keine Kresse anbietet. Der Gedanke an die länglichen Kistchen vom Discounter soll gar nicht erst aufkommen. "Mit Kresse rutschen wir direkt in die Kategorie 99 Cent", sagt Heller-Regenbogen, 42. Er verdient sein Geld als Unternehmensberater, Florian Göttl, 40, war als Physiotherapeut acht Jahre für den FC Bayern München tätig, leitet heute den Olympiastützpunkt und eine eigene Praxis. Sie haben Familien, ihre Karrieren. Wozu noch ein Start-up?

"Ich wollte schon immer ein Produkt entwickeln, etwas gestalten", sagt Heller-Regenborgen. Und Göttl erklärt, es gefalle ihm, im wahrsten Sinne des Wortes etwas wachsen zu sehen. So richtig versteht man die Geschichte dieses Unternehmens allerdings erst, wenn man Gernot Kleinberger, 38, die Hände in grünen Gummihandschuhen, im Umgang mit den Pflänzchen beobachtet. Behutsam streicht er über die weichen Blättchen, aus denen das scharfe Aroma eines Basilikums emporsteigt. Die drei Freunde gehen offen damit um, dass Mingagreens gewissermaßen aus einer persönlichen Krise Kleinbergers entstand, der nach vielen Jahren Forschung an der LMU an das falsche Start-up geraten war, und unglücklicherweise fiel diese Krise mit dem Beginn der Pandemie 2020 zusammen. Stundenlang diskutierten die Tennisfreunde in der Isolation des Lockdowns per Videocall, spannen Geschäftsideen, aus denen sich - nachdem sich "Aquaponik", ein Verfahren, das Fischzucht mit Gemüseanbau verbindet, als nicht realisierbar erwiesen hatte - das Konzept zu Mingagreens herausschälte. Während sich Heller-Regenbogen und Göttl um Vertrieb, Marketing und die Betreuung der Kunden kümmern, ist Kleinberger, der Biotechnologe, vor allem mit der Pflege der Münchner Microgreens befasst. Er weiß genau, welcher Gemüsekeimling gut auf Kokoserde gedeiht und welcher Hanf als Nährboden bevorzugt. Und er ist es auch, der die Pflänzchen zum Kunden fährt, wenn ihre Zeit gekommen ist.

Detailansicht öffnen Die verschiedenen Sorten von Keimlingen gibt es in einigen Münchner Biomärkten zu kaufen. (Foto: Florian Peljak)

Das Unternehmen der drei Familienväter soll solide wachsen. Statt in den sozialen Medien großes Tamtam zu veranstalten, setzen Göttl, Heller-Regenbogen und Kleinberger auf den klassischen Handel und suchen Kooperationen. Mittlerweile sind Mingagreens in sechs Münchner Vollcorner-Filialen zu haben, dazu kommen in dieser Woche dreizehn Geschäfte von Basic, außerdem gibt es die Jungpflänzchen in einigen Kantinen und Feinkostläden. Ein Ritterschlag wäre, wenn jetzt noch Rewe anklopfen würde, sagt Heller-Regenbogen. Doch klar ist auch, dass Kleinbergers Hobbykeller dann zu klein wäre. Dass sie Fläche anmieten müssten, um ihre Produktion zu steigern, eventuell auch Mitarbeiter anstellen. Der Unternehmensberater raschelt mit Butterbrottütchen, in denen die Keimlinge versuchsweise getrocknet wurden. Damit man mal sehe, was sich damit sonst noch so herstellen lässt. Ein Salz, oder Öle? Ideen gibt es einige. Und wenn sich die Macher von Mingagreens dem Namen nach momentan auf München konzentrieren wollen, so schließen sie nicht aus, die Keimlinge irgendwann im Rest der Republik anzubieten. Im Osten, Westen oder Norden. Dann hießen sie vielleicht "Hamburggreens". Klingt ja auch nicht schlecht.