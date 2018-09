7. September 2018, 18:57 Uhr SZ-Serie: Endlich Schule, Folge 3 Erhalten und erziehen

Grundreinigung, Tafel-Prüfung und noch größere Bauarbeiten abschließen: Hausmeister Benedikt Macdonald bereitet das Luisengymnasium auf 692 Schüler vor

Von Philipp Crone

Eigentlich hat sich der Mann mit den sehr kurzen Haaren den absolut falschen Job ausgesucht. Nicht, dass ein gelernter Orthopädie-Techniker keine Hausmeister-Arbeiten erledigen könnte, da befand die Stadt München die Fähigkeiten des 30-Jährigen für völlig ausreichend. Aber mit so einem Namen sich den knapp 700 Schülern auszusetzen, jeden Tag, in jeder Pause? Mcdonald lächelt und sagt: "Die meisten nehmen mich gar nicht wahr." Ältere halten ihn beinahe noch für einen der ihren, wie er da mit Motto-T-Shirt durch die Gänge läuft. Bislang sind ihm Fast-Food-Sprüche erspart geblieben, lediglich ein "Old MacDonald had a farm" klingt ab und an durch die Flure, ein Gymnasium mit musischem Zweig eben.

Aber wehe, einer von den Schülern braucht etwas von Old Mcdonald und kommt in seinem Büro am Haupteingang vorbei. "Neunundneunzig Prozent der Schüler klopfen, kommen rein und sagen: Ich brauche." Dann muss der 30-Jährige selbst zur Lehrkraft werden, im Fach Begrüßung. Ansonsten ist er eher für den Bereich des reibungslosen Ablaufs zuständig, zum Beispiel beim Tafel-Check in allen Klassenzimmern. Der 30-Jährige geht vor dem ersten Schultag noch einmal durch alle Räume, prüft, ob die Tafeln sich schieben und aufklappen lassen, ob die Vorhänge in Ordnung sind.

Am Dienstagmorgen, eine Woche vor dem Schulstart, sitzt Mcdonald in seinem Büro und geht alles noch einmal durch. Noch sind Handwerker wegen größerer Baustellen da, in den Ferien wurden bereits zwei Räume im Erdgeschoss umgebaut und Zwischenwände entfernt, so dass es jetzt zwei Klassenzimmer mehr gibt, einer wird Theaterraum, einer Computerraum. Insgesamt ist Mcdonald für 68 "Raumeinheiten" zuständig, wie er das nennt. Von der Toilette bis zur Turnhalle. Die Bauarbeiter, die gerade noch arbeiten, beheben die Folgen eines Wasserlecks; bis zum Start des Schuljahrs muss diese Arbeit beendet sein.

Es ist das zweite Mal, dass Mcdonald nach den Sommerferien wieder für Schüler des Luisengymnasiums aufsperrt. Nach dem Hauptschulabschluss und der Ausbildung arbeitete er sieben Jahre als Orthopädie-Techniker, dann bewarb er sich auf eine Stelle bei der Stadt für den Hausmeisterjob, wurde genommen, war erst eineinhalb Jahre Springer für Schulen, die kurzfristig jemanden brauchten, und ist nun am Hauptbahnhof.

An Schultagen sperren er oder seine Kollegin morgens um sieben die Schule auf, um 7.20 Uhr kommt dann als eine der ersten Direktorin Luitgard Vonbrunn vorbei. Ein Reinigungskontrollgang gehört dazu, die Schule wird jeden Tag geputzt, und dann kommen schon die kleinen Anfragen. Lehrer, die einen Batteriewechsel brauchen oder von ramponierten Vorhängen berichten oder von rausgesprungenen Sicherungen. Entweder kommen die Schüler und Lehrer bei Macdonald vorbei oder legen ihm eine Fehlermeldung ins Fach, das er auch jeden Morgen prüft. "Ich könnte natürlich stündlich durch das Haus laufen und Müll einsammeln." Meistens sind es Aufgaben wie das Nachlegen von Toilettenpapier oder Handtuchrollen, Pflanzen gießen oder Rasen mähen. Zur Kontrolle der Sportgeräte kommt hingegen ein Fachmann der Stadt. Dann wiederum beaufsichtigt er Umbauarbeiten in einem Klassenzimmer, in das Decken zur Verbesserung der Akustik eingebaut wurden, weil einer der Schüler hörgeschädigt ist. Die Brandschutztüren kontrolliert er einmal im Monat; ansonsten erledigt er eben Arbeiten auf Zuruf. "Die Schüler melden sofort, wenn irgendwo eine Bank gebrochen ist oder eine Klobrille runtergerissen wurde." Macdonald repariert selbst, in seiner Werkstatt, oder lässt reparieren oder nimmt Reparaturen mit den Kollegen des Baureferats ab.

Die eigene Wohnung im Haus ist für den Hausmeister Fluch und Segen. "Ich habe keine Nachbarn. Und ich habe keine Nachbarn." Grinsen. Er könnte es also durchaus auch mal lauter angehen lassen, meint Macdonald, aber wenn er ein Ei braucht, ist eben auch niemand da. Und er hat noch Glück. Zwar liegt die Wohnung mitten im Bahnhofsviertel und er kann die von der vorbeifahrenden Tram ausgelösten Vibrationen spüren, andererseits: Andere Kollegen haben ihre Wohnung direkt neben der Turnhalle und jeden Abend bis mindestens 22 Uhr Alarm nebenan.

Macdonalds Dienst geht von acht Uhr bis 17 Uhr, dann übernimmt eine Kollegin.

Für den ersten Schultag wird das Haus besonders gut in Szene gesetzt; schließlich sind die Eltern der Fünftklässler am Dienstag dabei. Und eine seltene Aufgabe kommt bis dahin auch noch auf ihn zu: Schlüssel für die zehn neuen Lehrer rausgeben. "Und ich werde ihnen dann vielleicht mal das Haus zeigen." Sein Reich, in dem man anklopft und dann erst einmal Hallo sagt.