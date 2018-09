10. September 2018, 18:59 Uhr SZ-Serie: Endlich Schule, Folge 4 Der Neue

So sieht das hier also aus: Alexander Wimmer, 28, muss sich in den ersten Tagen 150 neue Schüler- und 80 neue Lehrer-Namen merken.

Nur nicht verlaufen - Englischlehrer Alexander Wimmer startet am Luisengymnasium

Von Melanie Staudinger

An der ersten Tür klappt es gleich mal nicht. "Musik-Vorbereitung" steht auf dem Schild, der Schlüssel von Alexander Wimmer will nicht sperren. "Dann probieren wir es eben im ersten Stock", sagt der junge Lehrer, dreht um und geht die Treppe nach oben in ein anderes Klassenzimmer. Grob hat der 28-Jährige den Gebäudeplan schon im Kopf. Obwohl er erst das zweite Mal in seinem Leben im Luisengymnasium ist. Und obwohl die Schule am Hauptbahnhof mit Alt- und Neubau durchaus als verschachtelt gelten darf. Wimmer ist einer der 68 neuen Lehrer, die die Stadt zum neuen Schuljahr eingestellt hat. Dass er am Luisengymnasium arbeitet, ist kein Zufall. Denn bei der Stadt können Lehrer mitreden, an welcher Schule sie eingesetzt werden.

Wimmer wählte das Luisengymnasium, und anders als viele andere Junglehrer, denen das Leben in der bayerischen Landeshauptstadt zu teuer und die Großstadtschüler zu anstrengend sind, hat er sich ganz bewusst für München entschieden, "Das war mir eigentlich von Anfang an klar", sagt der 28-Jährige. Er kommt aus Gars am Inn, das liegt bei Wasserburg. Seit acht Jahren lebt er in München, hier hat er studiert, sein Referendariat machte er am Schwabinger Gisela-Gymnasium. Seit Februar ist er mit der Ausbildung fertig, hat noch ein halbes Jahr als Aushilfslehrer Englisch, Sozialkunde und Geschichte am Gisela-Gymnasium gearbeitet und sich gleichzeitig bei Stadt und Staat um eine feste Stelle beworben. "Vom Luisengymnasium habe ich nur Gutes gehört, deshalb wollte ich dort hin", sagt Wimmer.

Am letzten Schultag vor den Sommerferien erhielt er die definitive Zusage. Es folgt ein kurzes Telefongespräch mit Direktorin Luitgard Vonbrunn, am ersten Ferientag stellte er sich persönlich vor. Weil Hausmeister Benedikt Macdonald zufällig noch im Haus war, gab es den Schlüssel (der aber nicht überall sperrt, wie sich jetzt zeigt). Weil auch der Systembetreuer noch da war, gab es die IT-Zugänge. Und dann standen erst einmal Ferien an: Urlaub, Ausspannen, keine Schule. Anders aber als für die Schüler endete die freie Zeit nicht erst jetzt, sondern viel früher. Erst habe er für seine alte Schule Übergabezettel geschrieben - damit seine Nachfolger wissen, welchen Stoff er mit seinen Schülern durchgenommen hat. Dort unterrichtete Wimmer vor allem Oberstufen-Schüler: "Es hat mir schon leid getan, dass ich sie jetzt nicht mehr zum Abitur begleiten kann."

Dafür warten am Luisengymnasium jetzt viele neue Schüler auf ihn: Knapp 150 werden es schon sein, grob geschätzt. Seit vergangenen Mittwoch weiß Wimmer zumindest, welche Stufen er unterrichten wird: drei Klassen in Englisch, je eine in der sechsten, siebten und neunten Jahrgangsstufe, dazu eine siebte und eine zehnte in Geschichte und dieselbe zehnte Klasse noch mal in Sozialkunde. Dazu kommt noch ein Englisch-Konversationskurs. "Weil ich neugierig war, habe ich einfach in der Schule angerufen und gefragt, für welche Klassen ich eingeteilt bin", sagt Wimmer. Mit welchen Büchern er unterrichten wird, erfuhr er aus dem digitalen Informationsportal der Schule - mit allen hat er schon gearbeitet.

Statt Oberstufen-Schüler zum nahen Abitur zu führen, ist er nun also für Kinder und Jugendliche aus fast allen Altersstufen verantwortlich. "Das hat seinen Reiz", sagt Wimmer. Er wolle sich den pädagogischen Herausforderungen stellen, die die jüngeren Schüler mit sich brächten. Dass es in der Mittelstufe mit den pubertierenden Jungen und Mädchen schwierig werden könnte, glaubt er nicht: "Darauf kann man sich ganz gut einstellen." Neu sei für ihn hingegen, dass seine Englisch-Klassen die Sprache als zweite Fremdsprache gewählt haben. "Das hatte ich bisher noch nicht", sagt der Lehrer.

Die kommenden Wochen will Wimmer nutzen, um die Namen seiner Schüler zu lernen. "Das ist mir extrem wichtig, und bis Herbst will ich sie alle können", sagt er. Eine spezielle Lernstrategie habe er nicht. "Es gibt ja ganze Fortbildungen dazu, aber mir hat das immer wenig gebracht, wenn ich einen Namen gedanklich mit einem roten Pullover oder so verknüpfe." Deshalb macht er es auf die herkömmliche Weise: Während die Schüler in Stillarbeit Vokabeln pauken, geht Wimmer den Sitzplan durch, immer wieder und so lange, bis er alle Namen kann. Ein ehrgeiziges Unterfangen, bei 150 Kindern.

Bei seinen knapp 80 Kollegen hat er seine Ziele weiter unten angesetzt. So schnell wie es eben geht, will er sie besser kennenlernen. Eine erste Chance dazu hatte er bereits an diesem Montag. Da stand seine erste Lehrerkonferenz an und die war vor allem lang. Vier Stunden habe es gedauert, bis alle organisatorischen Fragen geklärt gewesen seien, sagt Wimmer. So stressig wird der erste Schultag am Dienstag nicht werden. In den ersten Stunden sind die Klassleiter in den Klassen. Wimmer muss erst zur dritten Stunde antreten, will aber eher da sein. Schließlich kenne er die verwinkelten Gängen des Luisengymnasiums noch nicht richtig. Wer will sich gleich am ersten Tag verlaufen und zu spät kommen?