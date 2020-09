Von Martina Scherf

Wenn Carlo Licciulli auf dem Gletscher ist und Proben aus dem Eis nimmt, dann kann es passieren, dass er auf einen grausigen Fund stößt. So geschehen in diesem Sommer. Der Münchner Forscher war mit Kollegen am Adamello unterwegs. Sie wollten eine von ihnen betriebene Wetterstation warten. Da entdeckte Licciulli plötzlich diese Granate aus dem Ersten Weltkrieg. Direkt vor seinen Füßen.