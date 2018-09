12. September 2018, 18:52 Uhr SZ-Serie: Drehmomente Schwabinger Amsterdam

Der Film "Arthur & Claire" spielt in der niederländischen Hauptstadt, wurde aber großteils in München gedreht. Die Tragikomödie mit Josef Hader ist Illusionstheater im besten Sinne

Von Bernhard Blöchl

Toll, was das Kino alles kann. Eben mal essen gehen beim Asiaten in Schwabing, dann auf einen Plausch ans Ufer der Amsterdamer Grachten. Getanzt wird in einem Club am Maximiliansplatz, der Coffee-Shop mit dem Gras liegt gleich in Fußnähe. Später auf einen Whisky in die Bar beim Thomas-Wimmer-Ring, danach zur Busstation in die niederländische Pampa. Die ganze Welt in einer Nacht. Diese Nacht ist zum Sterben schön.

Der Film "Arthur & Claire" ist wunderbar, natürlich auch weil Josef Hader mitspielt, ...