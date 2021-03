Yannick Andricek von der FOS an der Barlachstraße beschreibt seinen Schulalltag in den vergangenen Wochen - und freut sich jetzt auf die Ferien

Von Yannick Andricek

Detailansicht öffnen Yannick Andricek von der FOS an der Barlachstraße. (Foto: Catherina Hess)

Endlich Ferien. In den vergangenen Tagen war ich schon ziemlich müde. Deshalb freue ich mich sehr auf diese Osterferien. Die Stimmung in meiner Klasse ist gut, aber die Leute sind erschöpft. Man merkt, dass die Konzentration nachlässt. Weil die Faschingsferien ausgefallen sind, war es eine lange Zeit, in der wir durchgehend in der Schule waren. Ich glaube, die meisten Lehrer empfinden das genauso. Aber sie haben den Unterricht durchgezogen. In Englisch sind wir mit dem Stoff durch und üben nur noch. Auch in Mathe sind wir fast fertig mit dem Pensum. In Deutsch haben wir gerade das letzte große Thema: Gedichtinterpretation. Der Fokus liegt jetzt ganz klar auf den Hauptfächern, in denen wir Abitur machen. Die Lehrer der Nebenfächer sind verständnisvoll, sie machen uns keinen großen Stress.

Der Präsenzunterricht ist bislang ganz gut gelaufen. Wir sitzen weit auseinander und haben ein Luftfiltergerät im Raum. Außerdem lüften wir viel. Als es kalt war, haben wir mehrmals fünf bis zehn Minuten am Stück die Fenster aufgerissen. Wer von den Schülern mal nicht in die Schule kommen kann, wird zugeschaltet. Das funktioniert nicht immer gleich gut, weil unser Schul-Wlan nicht besonders stark ist. Wir haben zwar einen Computer im Klassenzimmer, aber manche Lehrer nehmen ihre eigenen Laptops mit. Die Kamera ist auf die Tafel gerichtet, auf dem Bildschirm können sie dann die Schüler zu Hause sehen. Wir aber sehen sie nicht und sie wiederum die Klasse nicht. Ich bin einmal zu Hause geblieben, aber ich fand es schwierig, vom Unterricht alles mitzukriegen.

Ferien heißt für mich auch: mehr Schlaf. Ich wohne etwas außerhalb von München und werde täglich von einem Schulbus um 6.40 Uhr abgeholt und nach Schwabing in die Barlachstraße gefahren. Das ist schon ziemlich früh. Wir haben keine Arbeitsaufträge für die Ferien bekommen. Ich werde mir wirklich ein paar Tage Nichtstun gönnen. Dann aber für die Klausuren und Kurzarbeiten lernen, die nach Ostern anstehen. In dieser Woche haben wir die Einwilligung für die Selbsttests unterschrieben. Unser Direktor hat ausgerechnet, dass wir fast 2000 Tests pro Woche bräuchten. Dabei sind wir eine recht kleine Schule. Die Idee mit den Corona-Tests ist an sich gut, aber ob die Umsetzung wirklich gelingt, das halte ich für ziemlich fraglich.

