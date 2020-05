Seine Händen sind groß, sie wirken grob, und man sieht ihnen das Alter an. 92 Jahre hat Josef Steidle auf dem Buckel, er ist Jahrgang 1927. Doch auf den kleinen Knöpfen der diatonischen Harmonika fliegen seine Finger flink umher, sind treffsicher wie eh und je. Steidle runzelt die Stirn, kneift die Augen zusammen. An seiner Esszimmerwand hängt eine Figur des heiligen Martin, in der Zimmerecke eine Madonna. Ein Gemälde zeigt einen schneebedeckten Gebirgszug, am Esstisch steht ein Strauß roter Rosen. Was fehlt, ist ein Notenblatt. Peps Steidle, so nennen ihn seine Freunde, kann nicht alle Lieder auswendig, aber viele. Jetzt spielt er "Lili Marleen" - ein Lied, mit dem er sein Publikum immer begeistern konnte, waren es amerikanische Besatzungstruppen oder deutsche Soldaten.

Josef Steidle war 17, als der Krieg ein Ende nahm - und die Amerikaner erkannten rasch, dass er ein Meister auf der Harmonika war. Regelmäßig spielte er bei Festen der Besatzungstruppen. Er kannte nur wenige amerikanische Lieder, "'Don't Fence Me In' zum Beispiel", erinnert sich Steidle und beginnt, die Melodie zu trällern. Die Amerikaner wiederum kannten nur eine Handvoll deutscher Lieder. "Lili Marleen" war eines davon. Und so kam es, dass Steidle an einem Abend ein Dutzend Mal "Lili Marleen" spielte. "Und die Amerikaner haben mit Freude mitgesungen."

Bezahlt wurde Steidle dafür mit Zigaretten, Schnaps und Schokolade. "Was ich da bekommen hab', war mehr wert als das, was ich in meinem späteren Berufsleben pro Monat verdiente", sagt Steidle. Denn der Schwarzmarkt florierte in den Nachkriegsjahren, und Zigaretten, Schnaps und Schokolade ließen sich gegen Lebensmittel tauschen. Mehl, Brot, Fleisch - all das war knapp. Die Besatzer gaben Lebensmittelkarten aus, nur mit diesen konnte man offiziell Nahrungsmittel kaufen. Doch die zugeteilten Rationen waren meist zu klein, und fast ein Drittel der Industrieproduktion landete auf dem Schwarzmarkt. Zigaretten waren eine Art Ersatzwährung. Viele Münchner schwirrten zu Hamsterfahrten aus, deckten sich heimlich auf dem Land mit Nahrung ein. Steidle auch: Er radelte 100 Kilometer weit zum Hof von Verwandten in Niederbayern, und nahm mit, was in den Koffer auf dem Gepäckträger passte: "20 Eier, zwei Pfund Schmalz und einen Gockel", erinnert er sich, dazu Mehl und "vielleicht ein Stück Geräuchertes".

Die Zeit sei eine schlechte gewesen, sagt Steidle, doch die Amerikaner sind ihm in guter Erinnerung geblieben. "Sie haben uns als Gleichberechtigte anerkannt", sagt er. Sein erstes Treffen mit Amerikanern allerdings war wenig freundlich. Das war in Landshut, noch im Krieg.

Anfang November 1944, ein halbes Jahr vor Kriegsende, war Josef Steidle zur Wehrmacht eingezogen worden. Der Stellungsbrief kam an seinem 17. Geburtstag. In seiner Kompanie waren viele so jung wie er, die meisten ebenfalls Gymnasiasten. Daneben gab es einige ältere Herren, jene, die "bisher unabkömmlich waren, etwa als Ingenieur bei Siemens, auch einen Oberstudienrat hatten wir dabei", erzählt Steidle. In den letzten Kriegsjahren raffte die Wehrmacht alle zusammen, die noch irgendwie kampffähig waren.

In den letzten Kriegswochen musste seine Truppe noch eine Straßensperre errichten. "Die Amerikaner waren schon so nah, wir wussten da schon: Wir siegen nicht mehr. Aber das war nicht allen klar", sagt Steidle heute. Da tauchte ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug über ihnen auf, im nächsten Moment sei Artilleriefeuer auf sie niedergegangen, erzählt Steidle. Er floh. Später kehrte er zur Straßensperre zurück, um die Kameraden zu suchen. "Dann hörte ich die Amerikaner plötzlich hinter mir, ,Hands up!' rief einer. Es fielen Schüsse, aber ich bin davongekommen." Steidle rannte, durch den Wald, dann über ein freies Feld zu einem Bauernhaus. Das war der 30. April 1945, der Tag, an dem die Amerikaner München eroberten.

Auf dem Hof tauschte Steidle seine Uniform und die Zigaretten, die er noch im Sturmgepäck hatte, gegen einen Anzug, der dem Bruder des Bauern gehört hatte. "Sonntagsgewand, lilafarben, eine scheußliche Farbe. Und nach Kuhstall hat der gestunken, 20 Meter gegen den Wind." Doch mit ihm konnte er als Knecht getarnt nach München flüchten. Am 2. Mai klopfte er dort ans Fenster seiner Mutter. Die war in den letzten Monaten alleine zurückgeblieben, beide Söhne und ihr Mann waren im Krieg. Steidles Vater kam erst ein Jahr später zurück, er war in Gefangenschaft geraten. Steidles Bruder kehrte nie heim.

Der Bruder war 1943 in sowjetischer Gefangenschaft verhungert. Das erfuhr Josef Steidle aber erst 50 Jahre später vom Suchdienst des Roten Kreuzes. Der Bruder habe etwas geahnt, erzählt Steidle. "Ich komm' nicht mehr heim", habe er zu ihm gesagt, als sie sich am Hauptbahnhof in München verabschiedeten. "So war es dann auch."

Josef Steidle musste nie an die Front. Er führt das aufs Musizieren zurück, denn die Harmonika war mit ihm im Krieg, zu seiner eigenen Freude, aber noch mehr zu der aller anderen. Bei einer Weihnachtsfeier, später bei Offiziersabenden hielt er die Soldaten bei Laune. Im Repertoire und stets gern gehört: "Lili Marleen".

Nach Kriegsende wollte Steidle die Schule fortsetzen, doch die gab es nicht mehr. "Es war alles kaputt und musste wieder aufgebaut werden", sagt er. "Also dachte ich mir, jetzt mach ich am besten den Bauingenieur." Als Praktikant fing er beim Bauunternehmen Kunz an.

Von München war überhaupt nicht viel übrig geblieben. 73 Luftangriffe hatten die Stadt entstellt, viele Straßenzüge lagen in Schutt und Asche. Mehr als 6000 Menschen hatten ihr Leben gelassen. Schulen, Krankenhäuser, auch Prachtbauten waren schwer beschädigt worden, die Residenz etwa, die Glyptothek, die Ludwig-Maximilians-Universität. Das Dach des Neuen Rathauses war fast vollständig ausgebrannt. Josef Steidle war im Krieg als Mitglied der Jugendfeuerwehr selbst im Einsatz gewesen, um das Feuer zu löschen. Jetzt, nach dem Krieg, deckte er als Baupraktikant das Dach mit neuen Platten ein.

15 Jahre später wurde das Rathaus zu seinem Arbeitsplatz. Aus Josef Steidle wurde nämlich doch kein Bauingenieur: Die Schule öffnete im November 1945, Steidle holte das Abitur nach und schlug die Beamtenlaufbahn ein. Später saß er im Vorzimmer des Dritten Bürgermeisters Albert Bayerle (SPD), als dessen Referent. In dieser Zeit veröffentlichte Steidle auch sein erstes Gedicht: "Mein München", wie alle seine Gedichte im bairischen Dialekt verfasst, erschien zuerst in der amtlichen Rathaus-Umschau. Danach wollten es auch Zeitungen abdrucken. Fortan war Steidle Beamter, Musiker und zusätzlich Dichter. Seine Mundartgedichte sollten später acht Bände füllen, auch Hörbücher kamen dazu. Steidle war Gast in Radiosendungen, füllte Säle mit Lesungen, musizierte, schrieb und komponierte auch für die Faschingstruppe der "Damischen Ritter", und wurde Mitglied der ehrwürdigen Literatenvereinigung der Münchner Turmschreiber.

Gut 600 Gedichte hat er bisher geschrieben, und er schreibt noch. Über Alltägliches, Münchner Eigenheiten, über Freunde, Speis und Trank und Mensch und Tier. Vor ein paar Jahren verfasste er ein Gedicht, das den Überfluss in der heutigen Gesellschaft anspricht. "Wia vui lebn heit in Saus und Braus", heißt es darin. Saus und Braus, das habe es früher nicht gegeben, sagt Steidle. Der Zusammenhalt aber sei in den Jahren nach dem Krieg größer gewesen. "Es war keiner dem anderen auf irgendetwas neidig, nicht auf den Beruf der Eltern oder auf das, was man gehabt hat", sagt Steidle. Auch nicht auf Schokolade von Amerikanern oder den Gockel vom Hof der niederbayerischen Verwandten. Warum auch, im Grunde sei es in den Nachkriegsjahren für alle dasselbe gewesen, sagt Steidle: "Wir ham alle nix gehabt."