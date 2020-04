Mobilisieren, drohen und den Willen zum Weiterkämpfen aktivieren: Auch in den letzten Kriegstagen versuchen die Nationalsozialisten noch, die Münchner Bevölkerung mit ihren Parolen zu beeinflussen. Aber alles ließ sich trotz der strengen Zensur nicht kontrollieren

Der Zweite Weltkrieg wurde nicht nur an den Fronten, sondern auch in den Köpfen geführt. Die NS-Propaganda sollte den Durchhaltewillen der Deutschen anheizen und ihnen Angst vor dem Feind einflößen. Der Historiker Sven Keller kennt die Besonderheiten der Propaganda-Maschinerie der Nationalsozialisten in der Kriegsendphase.