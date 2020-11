Zwei Riesenräder drehten sich im Sommer in dieser Stadt, die sich solche Mühe gibt, ein unwirtlicher Ort zu sein für Arbeitsnomaden ohne Muse, Freigeist und Hintersinn. Ein paar Fahrgeschäfte und Zuckerbuden dazu, weil wohl jemand dachte: Ein bisschen Kultur braucht der Mensch, und das sei doch eine Kultur, wie sie gern genommen wird. Bunt, laut und versalzen. Da kann man sich vergessen, ein paar Stunden lang, bevor es wieder hinausgeht ins falsche Leben zwischen Arbeitsplatz und Fernseher.

Detailansicht öffnen Michael Sailer ist Autor und Musiker. Seit 2007 ist er festes Mitglied der Lesebühne "Schwabinger Schaumschläger". Auf deren Youtube-Kanal gibt es Videos für die Zeit daheim. (Foto: privat)

Diese Art Kultur gab es schon, als wir 2007 auf die Idee kamen, eine Lesebühne zu gründen, sonntags unsere Texte hinauszutragen aus der Schreibstube, vor Menschen, die mehr von Literatur wollten als Lesungen, die es schon gab: wo sich Autoren vor ein Glas Wasser setzen, Passagen aus einem Roman verlesen und Fragen beantworten. Das wollten wir anders machen, ohne gleich zu wissen, wie. Poetry-Slams gab es auch schon, da herrschte der neoliberale Ungeist des Wettbewerbs, der keinen Platz lässt für stillen Witz und poetische Träumereien, deren Tiefen sich vor Publikum wandeln, zu Untiefen werden, in denen man planschen und treiben kann, in denen sich das unfassbare Leben niederschlägt, seinen Ernst verliert und nackt dasteht.

Literatur auf der Bühne: das ist weithin ein großes Missverständnis. Man sollte nicht vergessen, dass Literatur als Erzählung der Welt nicht mit der Schrift begann. Sondern mündlich, indem sich jemand hinstellte und mitteilte, was seine Sinne, sein Hirn und Herz über den Kosmos, der uns umschwirrt, begriffen hatten. Solche Texte entstehen erst richtig, indem man sie erzählt und jemand zuhört und reagiert. Schreiben kann irgendwie jeder, aber so erzählen, dass es was bewirkt, das muss man lernen, das geht nur in der Menge, die lacht, erschrickt und auch mal schweigt. Freilich: Man kann Autoren wie Volker Keidel, Friedrich Ani und Frank Klötgen (drei unserer vielen Lieblingsgäste) auch in Ruhe lesen. Es ist aber etwas ganz anderes, zu sehen und zu hören, wie sie mit Witz, Irrwitz, Absurdität ihrer Texte ringen, einen Meter vor einem auf der Bühne, während andere danebensitzen, lachen, hineinreden und das Ganze erst richtig lebendig machen. Lebendig wie das Viertel hinter der Münchner Freiheit, wo die einzige Kneipe der Welt, in der so was möglich ist, ihr Zuhause hat: das "Vereinsheim".

Die Riesenräder liefen meistens leer. Vielleicht hat es einen Grund, dass unsere Lesebühne früher in den zwei Wochen still lag, wenn eine andere Kultur herrschte, die genau besehen nichts ist als eine Übersetzung der Rush-hour auf dem Mittleren Ring in Masskrug, Hendl und Brüllgesang. Ja, sie fehlt uns, diese einzigartige Bühne, die unser Leben ist. Und längst nicht nur unseres.

