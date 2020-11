Als Mama Bavaria haben es mir Löwen besonders angetan. Besonders der im Münchner Zoo. Obwohl er eingesperrt ist, verweist alles an ihm auf seine göttliche Bestimmung. Bei jedem Blick, den wir auf ihn erhaschen, erzählt seine dunkle lange Mähne von seiner immensen Kraft. Und der Löwe im Zoo wiederum kann sich seiner Existenz als Löwe versichern, indem er von uns angeschaut wird, wir ihn ehrfürchtig bewundern und uns vielleicht sogar ein wenig vor ihm gruseln.

Doch wer betrachtet den Löwen jetzt noch? In diesen Corona-Zeiten? Keiner! Der Zoo hat geschlossen. Und wer schaut mich an? Auch keiner! Die Bühnen haben geschlossen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, gibt es Sie überhaupt noch? Sind Sie noch da, da draußen? Und - wenn ja, was schauen Sie an? "Dahoam is Dahoam"? Oder was? Ich frage mich, ob sich der Löwe im Zoo auch solche Fragen stellt. Ist er sich der Sinnlosigkeit seines Gefängnisses ohne Zoobesucher überhaupt bewusst? Und wenn ja, würde er dann all seine Kraft bündeln, ausbrechen und fliehen? Ich schon. Ich bin drauf und dran. Was soll ich denn hier noch ohne Zuschauer? Ohne Sie! Meine Existenz ist ohne Heimat. Mich friert ohne das wärmende Licht der Scheinwerfer. Ich will fort.

Doch wohin? Ich besinne mich zurück an den Ort, wo alles begann, zu meinem ersten Bühnenauftritt. Hätte mich damals mit meinen zarten 21 Jahren nicht der Bühnenvirus infiziert, wäre ich heute resistenter. Ich wäre nicht Kabarettistin geworden, sondern wahrscheinlich Bibliothekarin, und ich würde, während draußen die Pandemie wütet, in einem unterirdischen, hermetisch abgeriegelten, keimfreien Keller der Bayerischen Staatsbibliothek mittelalterliche Klosterschriften bewachen. Wenn ich nicht ab und zu den Radio anmachen würde, wüsste ich noch nicht einmal, wer Markus Söder ist. Und Sie wüssten nicht, wer ich bin!

Ich fürchte, ich bin an dieser Stelle in einer Sackgasse gelandet. Also Maske auf, und hinaus in die Welt. Wenn Sie mich nicht anschauen, dann schaue ich eben Sie an. Schließlich hat sich die Absurdität des Menschseins selten so offenbar gezeigt wie jetzt. Desinfektionsmittel sind das neue Weihwasser, und ein hölzerner Zollstock dirigiert die Konzerthäuser. Seit die Menschen Masken tragen, fallen ihre Masken. Kein falsches Grinsen mehr, keine versteckte Angst, kein Bussibussi. Wir alle tragen Masken und sind dazu verdammt, wir selbst zu sein: ungeschminkt. Ich frage mich, ob sich die Lippenstiftindustrie ebenfalls dem Covid-19-Gott opfert oder auf Wimperntusche umgestiegen ist. Doch wohin soll ich umsteigen? Doch noch Bibliothekarin werden?

Während mein Stammitaliener seine Straßenbestuhlung für die nächsten Wochen reinräumt, sehe ich, wie im Hinterhof zwischen zwei Mülltonnen ein mutloser, kraftloser Löwe kauert. Es ist der aus dem Zoo. Offenbar ist auch sein Fluchtversuch misslungen. Ich nehme ihn mit zu mir nach Hause, wir halten jetzt erst mal Winterschlaf, wir schauen "Dahoam is Dahoam" - genau wie Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, und somit bin ich Ihnen ja doch irgendwie nahe.