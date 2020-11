Mein Freund Gad Granach war in Jerusalem auf jeder Party leicht zu finden: Er war dort, wo alles lachte. Noch mit neunzig hatte er wenig Geld und viele Freunde. Was willste trinken, fragte er in bestem Berlinerisch jeden Gast. Dann brüllte er in seine leere handtuchgroße Küche: ein Weißwein, ein Wasser, zwei Campari-Orange. Ging hinaus und holte alles. Er brauche keine Resonanz, er erlebte sie eh.

Am letzten Freitag und Samstag saß ich in Mozarts "La finta giardiniera", einer Aufführung von Musikhochschulstudenten in der Reaktorhalle, die einzige Vorstellung, alle weiteren fallen aus, und diese eine war noch zweigeteilt. Wir waren vielleicht zwölf Leute im Zuschauerraum, auf der Bühne befanden sich, Orchester und Solistenteam zusammengezählt, mindestens doppelt so viele und sie spielten und sangen, als wäre die Oper bis in den dritten Rang hinauf proppenvoll. Ich hatte rote Hände und müde Füße vom Klatschen und Trampeln, die anderen bestimmt auch, wir wussten: Auf die Resonanz kommt es an. Es geht dabei nicht oder nicht nur um die Bestätigung, die der Applaus spendet, selbst ein Buh ist besser als das Echo eines vollgestopften Kleiderschranks.

Dass ich einmal in die Künstlersozialkasse einzahlen, also auf dem zerbrechlichsten aller Erwerbszweige sitzen würde, ahnte ich mit zwölf, dreizehn nicht, aber meine Mutter hat es wohl schon vermutet, als sie mir damals die Aphorismen von Marie von Ebner-Eschenbach schenkte; viele davon habe ich griffbereit im Kopf, zum Beispiel: Was dein Wort zu bedeuten hat, erfährst du durch den Widerhall, den es erweckt.

Die Einsamkeit der Langstreckenschreiberin ist groß, die Wahrscheinlichkeit, von Rezensenten wahrgenommen zu werden, ist klein, Lesereisen sind daher das Grundnahrungsmittel der nicht bestsellenden Schriftstellermeschpoke, ideell wie finanziell. Wir brauchen die Honorare unserer Auftritte und die Veranstalter können das nur wuppen, wenn sie genügend Bücher verkaufen, also die Bude voll ist. Das Publikum ist unbezahlbar, vor allem als Korrektiv. Jede noch so kleine Buchhandlung ist eine Reaktorhalle, dort wird reagiert, und wenn bei einer sensationell witzigen Formulierung keiner lacht, kann man die Zuhörer für humorlos erklären oder überlegen, ob die Formulierung doch nicht sensationell witzig ist. Deutschland ist eins der reichsten Länder, was Resonanzräume angeht, Theater, Kabaretts, Konzertbühnen, Literaturhäuser, Buchhandlungen, Galerien. Resonanz, die psychologische, meint wie die akustische, dass etwas mitschwingt und die Hirnforschung kann das Mitschwingen der Gefühle durch veränderte Hirnaktivität einwandfrei nachweisen. Das nennt sich Empathie.

In meinem neuen Roman, "La Fenice", geht es um einen historisch dokumentierten Fall aus dem Venedig der Renaissance, um eine blutjunge Frau, die Nein sagte zu einem Liebhaber, der daraufhin eine brutale Racheaktion organisierte, mit der er die Neinsagerin körperlich, seelisch und gesellschaftlich erledigen wollte. Dass sie das überlebte und eine erstaunliche Karriere hinlegte, die sie noch heute weltweit zu einem Publikumsliebling macht, verdankte sie ihrer Fähigkeit, die Empathie trotzdem nicht aufzugeben. Sie ist es, die den Tätern fehlt, den Attentätern jeder Art. Und sie ist es, die unsere Gesellschaft im Innersten zusammenhält. Die Fitnessstudios für Empathie sind nur leider geschlossen und ein Großteil wird, wenn es so weitergeht, nie wieder eröffnen können. Das gesparte Geld wird gebraucht zur Verbrechensbekämpfung.