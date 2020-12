Am 31. Januar 2021 sollen im Orffsaal die nächsten Konzerte der Münchner Philharmoniker für Kinder stattfinden: "Mozart und die Zauberflöte" mit elf Instrumentalisten, Papageno, Papagena und drei "Knäbinnen" (singende Knaben sind schwer zu finden, zumal der Wettbewerb "Jugend musiziert" in diesem Jahr auf Landes- und Bundesebene nicht stattfinden konnte). Die Vorbereitungen laufen gut. Allerdings erschwert das weit auseinander Sitzen der Musiker das Zusammenspiel, und wenn Papageno seine Papagena nicht umarmen darf, ist das nicht toll. Ob es aber zu den Aufführungen kommt, ist noch offen. Allerdings sind wir inzwischen beinahe daran gewöhnt, dass sich die Pläne in Unwohlgefallen auflösen und alle Mühe vergeblich war. Zum Beispiel das Konzert des Abonnentenorchesters der Münchner Philharmoniker, das am 7. Mai hätte stattfinden sollen: minutiös vorgeplant, führte kein Weg zur Verwirklichung.

Ebenfalls in diesem Jahr hatten wir bei den Philharmonikern dem Jubilar Beethoven das Kinderkonzert gewidmet. Bis zum 8. März fanden viele Aufführungen statt, im Oktober durften wir dann noch drei weitere spielen, in schütter besetzten Sälen. In Wörishofen beim "Festival der Nationen" saßen in dem Saal, der 1000 Plätze hat, immerhin 200 Kinder. Aber was für ein Unterschied zu den Aufführungen in den letzten Jahren! Da waren die Kinder ausgelassen und lebhaft beim Mitsingen, Mittrampeln, Mitklatschen. Diesmal saßen sie auf ihren Plätzen brav und mit Abstand. Dass ein Konzerterlebnis jetzt so anders, so verhalten, einschüchternd wirkt, war bedrückend. Und wenn mich als Moderator ebenfalls dieses bedrückende Gefühl beschlich, hat vielleicht auch das eine Wirkung auf die Kinder, denn sie haben ja ein sensibles Gespür. Das Störendste dabei ist das Maskentragen. Nicht nur, dass es das Mitsingen unmöglich macht, sondern dass auch die sichtbare Beteiligung am Geschehen verschleiert ist. Am Schluss kam als besonderer Gag ein Roboter auf die Bühne, der an seinem mechanischen Arm eine große Schachtel Pralinen überreichte, damit nur ja kein körperlicher Kontakt entsteht.

Mich besorgt, dass das Verhalten nicht nur der Kinder und Jugendlichen, sondern auch der Erwachsenen sich verändert. Dass bei einem Konzerterlebnis nicht mehr spontanes Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Zuhörern und Mitwirkenden entsteht. Denn das ist es, worum ich mich bemühe, seitdem ich bei den Philharmonikern die Kinderkonzerte bestreite: das Gemeinschaftsgefühl zwischen Saal und Bühne, das Einbeziehen des Publikums. Das kann es nie geben, wenn man ein Konzert auf dem Bildschirm verfolgt, kann sich nicht einstellen ohne "Präsenz".

Die Verschärfung der Coronaregeln im Dezember hat noch eine neue Lücke gerissen: Seit vielen Jahren spreche ich beim Studium Generale der Volkshochschule über Musik. Kernpunkt dieser Kurse ist ein Probenbesuch bei den Philharmonikern im Gasteig. Das war natürlich in diesem Herbst nicht möglich. Es war aber genehmigt, dass ich die jugendlichen hochbegabten Musiker, die in diesem Jahr bei dem Zauberflötenkinderkonzert mitspielen, in den Kursen mit ihren Instrumenten vorstelle, natürlich einzeln. Aber seit Anfang Dezember gibt es auch bei der Volkshochschule keine Präsenzveranstaltungen mehr. Auch der Musikunterricht ist sinnlos, wenn er über den Bildschirm stattfindet, das bestätigen mir alle Lehrer, mit denen ich Kontakt habe. Ich bestreite nicht, dass die wichtigste Aufgabe im Moment die Reduzierung der Infektionszahlen ist, hoffe aber, dass nicht nur in den wirtschaftlichen Bereichen, sondern vor allem auch in der Ausübung der Musik sich bald die Türen wieder öffnen.

