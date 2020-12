Detailansicht öffnen Die Münchner Autorin Angela Eßer ist Autorin und Herausgeberin von Krimi-Anthologien. Sie veranstaltet Krimi-Kochkurse, ist Initiatorin von 'Bloody Cover' und war lange Sprecherin des "Syndikat"-Vereins für Kriminalliteratur. (Foto: Sarah Koska)

In einem offenen Brief an Ministerpräsident Markus Söder (nachzulesen unter www.muenchen-krimi.de) haben Stefanie Gregg und ich die Landesregierung zu Unterstützung aufgerufen und die in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommene Problematik eines Autorenlebens zu Corona-Zeiten versucht darzustellen. Nicht nur Lockdown und "Lockdown Light" haben zu geringen Buchverkäufen in den Buchhandlungen geführt, es wurden auch - bedingt durch den Online-Handel - verstärkt Bestseller eingekauft. Einkommenswichtige Lesungen fallen aus und werden bis Mitte 2021 kaum eingeplant. Debütanten werden bei den Verlagen fast gar nicht mehr aufgenommen, Erscheinungstermine verschoben, Neuerscheinungen drastisch gekürzt. Viele Autoren geraten in Not. Deshalb haben sich über hundert bayerische Autoren - unter anderen Friedrich Ani, Oliver Pötzsch, Heidi Rehn, Iny Lorentz, Max Bronski, Stefanie Gregg und ich - mit diesen Autoren solidarisch erklärt und den Brief unterzeichnet. Doch die versprochene Hilfe lässt immer noch auf sich warten!

Detailansicht öffnen Offener Brief mit Gedicht an Ministerpräsident Söder. (Foto: oh)

Alle Folgen der Serie auf sz.de/kultur-lockdown