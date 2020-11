Ich bin jemand, der das Leben liebt und versucht, selbst im Schlechten das Positive zu sehen. Doch inzwischen bin selbst ich nur noch ratlos. Seit März hat sich mein Musiker-Leben komplett auf den Kopf gestellt, von heute auf morgen. Täglich erreichen einen immer neue Meldungen zur "aktuellen Lage". Seither ist es eine Achterbahn der Gefühle, voller Unverständnis und Einsamkeit, gepaart mit kleinen Lichtblicken, die schnell wieder in einem Durcheinander von Entscheidungen und Regeln erstickt werden.

Dabei täglich die Motivation zu finden, weiter zu arbeiten, zu üben, aus dem Nichts heraus etwas ohne größere Perspektive zu erschaffen, ist eine echte Herausforderung. In den ersten Wochen habe ich wie viele gehofft, dass sich die Lage schnell wieder beruhigen würde. Wie sinnvoll die Entscheidungen zu diesem Zeitpunkt waren, wollte ich erst einmal nicht bewerten, war dies doch eine nie da gewesene Situation. Musikalisch hab ich mich zunächst komplett zurückgezogen und war gleichzeitig erstaunt, wie viele Kollegen ihr Können und ihre Kunst auf einmal kostenlos angeboten haben, etwa bei Livestreams. Mir war klar, dass besondere Situationen besondere Maßnahmen erfordern, aber es gibt schon genug Plattformen, auf denen man für zehn Euro im Monat die halbe Musikgeschichte gestreamt bekommt, da sollte der Konzertbesuch bleiben, was er schon immer war: Vorfreude, Ticketkauf, die Spannung auf der Fahrt zum Veranstaltungsort, und dann aus nächster Nähe sehen, wie Künstler interagieren und dem Publikum einen unvergesslichen Abend bescheren.

Bei der aktuellen Entwertung der Musik frage ich mich aber, wie ein Leben als selbständiger Musiker in Zukunft noch funktionieren soll. Viele Telefonate mit Freunden aus der Branche, - Musiker, Veranstalter, Techniker - zeichnen mir ein noch schlimmeres Bild, als ich geglaubt hatte. Für konkrete Zahlen gibt es "Experten". Aber auch als Laie kann ich bei den Geldern, die bis jetzt für SoloSelbstständige bereitgestellt werden, nur den Kopf schütteln. Abgesehen davon, dass bei vielen nie etwas angekommen ist. Es kann ja wohl nicht Sinn der Sache sein, dass die Kreativen Hartz IV beziehen, sich umorientieren oder als Security im Supermarkt stehen müssen.

In der heutigen Zeit, wo es gefühlt nur um Wachstum geht, sollten die Künstler nicht vergessen werden: Sie ziehen alle aus dem Alltag, geben uns die Möglichkeit, in eine Traumwelt zu fliehen. Ob im Konzert, im Theater, oder bei einem schnellen Espresso. Ich selbst habe alleine mit meinem Saxofon angefangen, ohne große Erwartungen. Mit meiner Musik durfte ich um die ganze Welt reisen, Menschen aus verschiedensten Kulturen zusammenzubringen und glücklich machen, konnte mehr erreichen, als ich mir erträumt hatte. Jetzt legen mir Leute nahe, darüber nachzudenken, einen "normalen" Job auszuüben. Früher konnte ich über so etwas nur schmunzeln. Mittlerweile frage ich mich, welche Wertschätzung ein Künstler noch genießt. Die Zeit der Stille sollte also vorbei sein, und der Virus auch nicht als Ausrede für alles herhalten. Wir sind die kreativen Menschen, die eure Welt bunt und kreativ machen. Vergesst das nicht!

