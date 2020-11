Von Jochen Schölch

Am Samstag wäre im Metropoltheater die Premiere von "4.48 Psychose" zu erleben gewesen. Dass sie nicht stattfindet, ist sicher leicht für all jene zu verschmerzen, die Kultur als "Freizeitgestaltung" (so offenbar nun die offizielle Diktion) verstehen. Für alle anderen aber, die Theater für einen unverzichtbaren Teil des demokratischen Diskurses halten, ist dies nicht so leicht auszuhalten. Denn es geht im Moment nicht darum, ob man mal für eine Weile aufgrund einer Pandemie keine Kulturveranstaltungen besuchen kann. Es geht darum zu erkennen, dass es die größte Gefahr unserer Zeit ist, die identitätsstiftenden gesellschaftlichen Narrationen den rückwärtsgewandten Kräften zu überlassen. Denen, die glauben, im Müll der Geschichte Antworten auf die Herausforderungen dieser Zeit zu finden. In einer Zeit, in der das World Wide Web zu einem einzigen Echoraum mutiert ist, in dem nur die eigene Stimme widerhallt und verstärkt wird. Ich und Ich in Potenz.

Derzeit gründen sich Millionen virtueller Stammtische zur Förderung vernetzter Verdummung. Für die Theaterleute war es immer schon eine schlimme Vorstellung, vor leeren Rängen zu spielen. Aber schlimmer noch vor leeren Köpfen! Doch nun ist es so: Die Theater sind geschlossen, die Bühnen leer. Und wird uns etwas fehlen? Jenseits der Unterhaltung? Ich denke ja, denn wir brauchen die Bühnen, um ein wenig Ordnung in das Chaos zu bringen, das wir Leben nennen. Geschlossene Theater sind eine verpasste Chance, das Leben zu zelebrieren, indem Geschichten erzählt werden von der Widersprüchlichkeit, Fehlbarkeit und inneren Zerrissenheit des Menschen. Also all dem, was Lebendigkeit ausmacht. In unserem Selbstverständnis sind wir frei und selbstbestimmt. Mithilfe einer hochgezüchteten Konsum- und Unterhaltungsindustrie vermeiden wir alles, was uns an die eigene Begrenztheit erinnert. Vor allem den Kontakt mit dem Tod. Aber der hat sich durch die Pandemie kraftvoll in unser Bewusstsein gedrängt. Nun ist es aber in hohem Maß die Kultur, die uns hilft, die schlimmste Kränkung zu ertragen, die die Natur für uns bereit hält: die eigene Endlichkeit.

Für mich verlangen vor allem zwei Themen nach Auseinandersetzung: einmal der wachsende Hass. Dazu gab es im Metropoltheater "Ende einer Liebe" von Pascal Rambert. Für mich gilt es darin zu verstehen: Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Denn Liebe ist das Höchstmaß an möglicher Aufmerksamkeit. Hass dagegen ist der Versuch, Liebe zu erzwingen. Das zweite Thema ist die neue Volkskrankheit: die Depression. "4.48 Psychose" ist das Vermächtnis der Autorin Sarah Kane, die kurz nach Vollendung des Textes Suizid beging. Die Depression ist die Krankheit der seelischen Erschöpfung. Die Pandemie ist eine frontale Konfrontation mit unseren Ängsten. Viele setzen diese Angst in Wut und Hass um, bei anderen geht die Wut nach innen, aufs eigene Selbst. Kalt lässt die Situation niemanden. Deswegen brauchen wir dringend Gemeinschaft und Diskurs. Theater eben.