Der Strafvollzug ist einst eine ziemlich brutale Sache gewesen, auch in München. Lange Gefängnisstrafen waren bis ins 18. Jahrhundert unüblich, stattdessen wurden Kapitalverbrecher geköpft, gerädert, verbrannt, erhängt oder ertränkt. Wer sich weniger Schlimmes zuschulden hatte kommen lassen, wurde womöglich am Pranger ausgepeitscht, gebrandmarkt oder verstümmelt. Viele Verbrecher wurden verbannt. Im 16. Jahrhundert wurden Münchner Kriminelle ans Mittelmeer geschickt, um dort auf venezianischen oder genuesischen Kriegsgaleeren gegen die Osmanen zu rudern; von der Schwere der Strafe her rangierte das knapp unterhalb der Todesstrafe. Im Dreißigjährigen Krieg wurden Bettler, Wilderer oder Ehebrecher dagegen gezwungen, an der Münchner Stadtbefestigung gegen die Schweden mitzugraben - zumindest, wenn sie kräftig waren. Es gibt Zeugnisse davon, dass Missetäter diesen Schanzarbeiten mit einem ärztlichen Attest zu entgehen versuchten, nach dem Motto: Ich habe Rücken, ich kann nicht graben. Leider ist unklar, ob sie damit durchkamen.

Für weniger schwere Vergehen gab es ein Sortiment an eher kurios wirkenden Strafen. Bei der "Springerstrafe" etwa wurden die Füße des Delinquenten in eine kurze, mit Glöckchen versehene Kette geschlossen, so dass er fortan klirrend durch die Stadt hopsen und sich zum Gespött machen musste. Wer sich betrank und daraufhin nachts lärmend durch die Stadt zog, den durfte der Bürgermeister bis zu zwei Tage lang ins sogenannte Narrenhäusl sperren, einen öffentlichen Käfig am Alten Rathaus. Bäcker, die zu kleine Semmeln buken, wurden in einen Käfig gesperrt und mehrmals in einen der Stadtbäche getunkt. Ganz anders verfuhr man hingegen mit einer Frau aus dem westlich von München gelegenen Alling, die 1629 bereits zum sechsten Mal beim Betteln erwischt wurde. Aber wie?

A - Sie musste zu Fuß die 25 Kilometer zurück nach Alling laufen und unterwegs in jeder Kirche beten sowie an jeder Tür klopfen, um sich zu entschuldigen.

B - Sie musste in den Orden der Klarissen eintreten, der sich einem Leben in Armut verschrieben hatte, und lebte fortan in dessen Kloster am Anger.

C - Sie wurde auf ein Floß gesetzt, das dann isarabwärts Richtung Niederbayern trieb.