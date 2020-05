Was macht eine Frau, von der nur erwartet wird, Kinder zu gebären - und sonst quasi nichts? Bayerns Herrscherinnen etwa: Die Fürstinnen in München standen stets im Schatten ihrer Ehemänner. Sichtbar ist das bis heute am Neuen Rathaus am Marienplatz. Dessen Fassade schmücken Dutzende Herrscherstatuen. Eine Frau kann man dort lange suchen.

Langweilig ist den Wittelsbacherinnen deshalb aber nicht unbedingt gewesen; viele von ihnen entwickelten mal mehr, mal weniger ausgefallene Leidenschaften. Jakobäa von Baden (1507-1580) etwa, Herzogin an der Seite Wilhelms IV., liebte Bücher und schrieb selber welche. Henriette Adelaide von Savoyen (1636-1676), die als Kurfürstin an der Seite Ferdinand Marias den italienischen Barock nach München brachte, erquickte sich in Wasserfestspielen und tanzte im Ballett. Kurfürstin Maria Amalia von Österreich (1701-1756), Frau von Karl Albrecht, schwärmte für die Jagd: Sie trug mit Vorliebe einen grünen Jagdrock, fand nichts dabei, sich von der Sonne bräunen zu lassen, was damals sehr unfein war, und soll ihre Hunde sogar ins eigene Schlafzimmer gelassen haben. Die Amalienburg im Nymphenburger Schlosspark, ein Rokoko-Juwel, ist nach ihr benannt; von deren Dachplateau legte die Kurfürstin gerne auf Fasanen an.

Ihre Tochter Maria Antonia Walpurgis Symphorosa von Bayern (1724-1780) war musischer veranlagt: Sie musizierte gern und komponierte zum Beispiel die 1760 in Nymphenburg uraufgeführte Zauber-Oper "Talestri, regina delle Amazzoni", "Königin der Amazonen". Therese von Bayern (1850-1925) wiederum, Tochter von Prinzregent Luitpold, war unter anderem Botanikerin, Ethnologin und Zoologin, sie war Ehrenmitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften sowie Ehrendoktorin der Münchner Universität und entdeckte mehrere Pflanzenarten.

Marie von Preußen (1825 - 1889) machte durch eine andere Art der Freizeitgestaltung von sich reden - was dazu führte, dass ihr Schwiegervater, der abgedankte König Ludwig I., einmal sagte, sie sei die einzige seiner Schwiegertöchter, die eine richtige Bayerin geworden sei. Was verleitete den alten König zu diesem überschwänglichen Lob?

Detailansicht öffnen Marie, geborene Prinzessin von Preußen, mit König Maximilian II. (Foto: oh)

A - Sie liebte die Alpen, ließ sich ein Zimmer in Schloss Hohenschwangau herrichten, unternahm lange Fußwanderungen mit ihren Söhnen und gilt heute als erste Bergtouristin Bayerns.

B - Sie hatte es zur Meisterschaft im Jodeln gebracht, trug gerne Dirndl und veranstaltete volkstümliche Jodel-Matinees, bei denen sie sich von Saiten- und Rhythmus-Instrumenten begleiten ließ.

C - Sie verbrachte ihre Nachmittage (oft auch ihre Vormittage) gerne im Biergarten, wo sie nicht nur in aller Öffentlichkeit lustig zechte, sondern auch - was den alten Ludwig besonders entzückte - schnupfte.