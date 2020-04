Ostern to go

Ostern und schnelle Küche - wie passt jetzt das zusammen? Tohru Nakamura, Zwei-Sterne-Koch von Geisels Werneckhof, weiß da schon was: Lammstreifen mit Kreuzkümmel und Koriander nämlich. "Die Kombination aus Lamm und Kreuzkümmel ist wahnsinnig lecker", sagt er, zum ersten Mal hat er das Gericht in einem chinesischen Restaurant in Köln gegessen. Zum Nachkochen ist es perfekt, weil herrlich unkompliziert. Im Werneckhof geht es normalerweise schon anders zur Sache, aber das ist derzeit ja nicht möglich. Obwohl Nakamura und sein Team gerade ein Menü "Ostern to go" ausliefern. Auch sonst ist er alles andere als untätig. Er organisiert Hilfsaktionen für seine Lieferanten, nimmt Kochvideos für Youtube auf, pflegt das Facebook-Konto für den Werneckhof. Und von Donnerstag an betätigt er sich auch noch als Streetfood-Koch. Denn dann startet im Hotel Schwabinger Wahrheit, Hohenzollernstraße 5, das auch zur Geisel-Gruppe gehört, ein Take-away-Konzept mit Fried Chicken. Und zwar täglich von zwölf bis 19 Uhr. Vielleicht gibt's dort dann ja auch irgendwann mal Lammstreifen mit Kreuzkümmel zum Mitnehmen? Falls nicht: einfach Selbermachen!

Zutaten (für vier Personen): 600 Gramm Lammkeule, ausgelöst und in Streifen geschnitten wie für Geschnetzeltes, 50 Milliliter dunkle Sojasoße, 30 Milliliter Sesamöl, 20 Gramm Ingwer, fein gehackt, drei Esslöffel Kreuzkümmel, geröstet und leicht gemörsert, ein Esslöffel Koriandersamen, geröstet und gemörsert, 50 Milliliter neutrales Öl zum Braten (etwa Sonnenblume), vier Schalotten, in Streifen oder Ringe geschnitten, eine gehackte Knoblauchzehe, ein Bund Koriander, einige Blätter Minze, Salz, Pfeffer.

Zubereitung: Die Lammstreifen mindestens zwei Stunden in dunkler Sojasoße mit Sesamöl und Ingwer marinieren. Kurz vor dem Anbraten Kreuzkümmel und Koriandersamen zum Fleisch geben und gut durchmengen. In einer Pfanne Sonnenblumenöl erhitzen und Lammstreifen unter Schwenken scharf anbraten. Fleisch aus der Pfanne nehmen und Schalotten mit dem Knoblauch anschwitzen. Lammfleisch wieder zufügen, mit geschnittenem Koriander und Minze vermengen und servieren. Mit Salz und schwarzem Pfeffer abschmecken. Dazu passt Reis. Oder Lammstreifen in ein Fladenbrot füllen und mit Joghurtsauce servieren.