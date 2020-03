München an der Elster - an der Schwarzen Elster, um genau zu sein - ist ein Dorf, das zur Stadt Uebigau-Wahrenbruck in Brandenburg gehört. Interessant: Im großen München und beim kleinen gibt es einen Ort, der Neudeck heißt - hier ist es ein ehemaliges Gefängnis, dort eine ehemalige Polizeistation.

München ist gerade ganz schön klein, es ist geschrumpft auf die wenigen Quadratmeter, die man sich hier leisten kann. Für manche ist München nur noch ein Ein-Zimmer-Appartment. Aber so ist es eben in Zeiten von hohen Mieten und Corona. Die Küchenzeile ersetzt den Italiener, die Dusche das Schwimmbad, und der winzige Balkon gibt vor, er sei ein ganzer Park. Immerhin: Der Weg zur Arbeit ist mitgeschrumpft. Vom Bett zum Esstisch pendelt man auch gerne mehrmals am Tag.

Man soll drinnen bleiben, wenig Menschen sehen, wochenlang. Jeder in seinem eigenen Vier-Wände-München. Eine gute Idee, nur wird die Stadt bald wunderlich werden und sich fragen: Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? München mag sich für einzigartig halten, liegt damit aber - numerisch - weit daneben. Allein in Deutschland gibt es nicht weniger als fünf Orte, die sich München nennen. Die namensgebenden Mönchssiedlungen waren früher keine Seltenheit. So gesehen kann man froh sein, dass es nicht noch mehr München gibt. Meint Oberbürgermeister Dieter Reiter das, wenn er in seiner München-Hymne singt "Doch wos ma ned vergessen derf, wos Bessers samma ned"?

Besser schnell zu unserer Frage: Wem das München an der Isar schon klein und immer kleiner vorkommt wegen all der Corona-Beschränkungen, der sollte sich nicht grämen. Deutschlands allerkleinstes München hat exakt 16 Einwohner. Es ist eindeutig größer als ein Ein-Zimmer-Appartement. Doch wo liegt es?

A - in Brandenburg

B - in Niederbayern

C - in Thüringen

Übrigens: Jeden Oktober findet dort ein "Münchner Oktoberfest" statt, zu dem mehrere Tausend Besucher kommen - in Dirndln und Lederhosen. Wie sich das in München gehört.