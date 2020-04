Sie kommen in den Wochen nach Weihnachten und ziehen von Haus zu Haus, klingeln mancherorts an allen Türen, anderswo nur an einzelnen. Macht jemand auf, singen sie und schreiben die neue Jahreszahl und die Buchstaben C, M und B an die Haustüren, das steht für "Christus Mansionem Benedicat", also "Christus segne dieses Haus". Zuletzt haben alleine im Erzbistum München und Freising etwa 20 000 Kinder und Jugendliche knapp drei Millionen Euro eingesammelt: Die Sternsinger gelten heute als weltweit größte Spenden- und Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. In diesem Jahr galt das Motto "Segen bringen, Segen sein. Frieden im Libanon und weltweit!" Doch als in München die allerersten Sternsinger durch die Straßen zogen, war es mit dem Frieden nicht nur im Libanon, sondern auch vor Ort nicht weit her.

Erstmals belegt ist das Sternsingen in München für den Dezember 1500; das war den Aufzeichnungen zufolge ein ziemlich stürmischer Winter. Manches war damals anders als heute: Das Sternsingen wurde noch nicht vom Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend organisiert, es waren keine Ministranten in der Stadt unterwegs, sondern Schüler der Münchner Schulen. Und die Sternsinger gingen auch nicht erst rund um Heilig Drei König im Januar durch die Straßen, sondern bereits im Advent. Die Premiere des Münchner Sternsingens verlief zudem außerordentlich turbulent - und hatte ein Nachspiel. Was war geschehen?

A - Die Sternsinger wanderten von Sankt Peter erst einmal in ein Wirtshaus am Rindermarkt und zogen danach nicht singend, sondern johlend durch die Stadt.

B - Die Sternsinger wurden überfallen, ausgeraubt und "laydlich und pluotrunßtig geslagen", wie es in der Chronik der Stadt München heißt.

C - Die Sternsinger wurden beschossen und mussten daraufhin von Wächtern begleitet werden.