Josef Gallmayr muss ein bemerkenswerter Kopf gewesen sein. Geboren 1716 als Sohn eines Schuhmachers im nördlichen Niederbayern, entdeckte er früh seine Leidenschaft fürs Schnitzen. Im Alter von zehn Jahren konstruierte er seine erste Sonnenuhr. Wie sein Vater erlernte er das Handwerk des Schusters, brachte sich aber dann selbst mit Erfolg die Kunst des Uhrmachens bei. Und sogar das Herrscherhaus in München wurde auf den talentierten Autodidakten aufmerksam. Kurfürst Maximilian III. Joseph persönlich beauftragte Gallmayr 1755 damit, verschiedene mechanische Kunststücke zu fertigen. Den Magistrat forderte er auf, die übrigen Münchner Uhrmacher in ihre Schranken zu weisen: Diese sollten den Gallmayr nicht behelligen, weil sie von seinen Maschinen ohnehin nichts verstünden. Für den Fürsten baute der Mechaniker zum Beispiel ein paar Schuhe mit Uhrwerk, genauer mit einem kleinen Läutwerk, das die Stunden schlug. Darüber hinaus fertigte er etwa die funktionsfähige Figur eines orientalischen Flötenspielers und konstruierte mechanische Hunde, die Wasser lassen konnten. Doch Gallmayr beschäftigte sich auch mit nützlichen Ideen. Gegen Ende seines Lebens werkelte der Tüftler etwa an einer windbetriebenen Maschine, die Moore trockenlegen können sollte.

Heute ist der Mechaniker weitgehend vergessen - immerhin erinnert an ihn, mit abweichender Schreibweise, die kurze Gallmayerstraße in der Oberen Au. Doch auch seinen Münchner Zeitgenossen war Gallmayr offenbar kein Begriff. Der Schriftsteller Friedrich Nicolai schrieb in seinem Reisebericht aus München 1781, Gallmayr sei der "bemerkenswerteste" aller mechanischen Künstler Münchens: "Er verdient Bewunderung, obgleich seine Phantasie der Anordnung und Ausführung seiner Werke oft sonderbare Züge verliehen hat." Den Münchnern aber sei dieser Mann kaum bekannt, so dass er, so Nicolai, "um überhaupt leben zu können - man kann es kaum glauben -, Kaffee ausschenken mußte", also offenbar nebenher kellnerte.

Ein spektakuläres Projekt Gallmayrs hätte seinen Bekanntheitsgrad vermutlich steigern können - doch das kam nie zustande. Was hatte er vor?

A - Er wollte eine Seilbahn über die Isar errichten, über die damals in München nur eine einzige Brücke führte. Doch es fand sich kein Hausbesitzer, an dessen Gebäude er das Seil befestigen durfte.

B - Er wollte mit einer Flugmaschine von den Türmen der Frauenkirche herabfliegen, doch das verhinderte der Kurfürst: Er sagte, Gallmayr dürfe es wagen, müsse aber erst einmal hinauffliegen.

C - Er wollte die Mariensäule modernisieren und die vier Heldenputten durch Automaten ersetzen: Sie sollten zu jeder vollen Stunde mit ihren Waffen wackeln. Doch dagegen wehrte sich die Kirche.