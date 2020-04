"In mildem Lichte Jakob Apfelböck / Erschlug den Vater und die Mutter sein / Und schloß sie beide in den Wäscheschrank / Und blieb im Hause übrig, er allein." Der junge Bertolt Brecht hat diese Verse gedichtet und 1927 als "Apfelböck oder Die Lilien auf dem Felde" publiziert. Reine Dichtung sind diese Zeilen aber nicht. Brecht schrieb sie vielmehr unter dem Eindruck eines Verbrechens, das im Juli 1919 in Haidhausen geschehen war und damals viel Aufsehen erregte. Ein 16-Jähriger, der in Wahrheit nicht Jakob, sondern Josef Apfelböck hieß und der Polizei zuvor nie als Straftäter aufgefallen war, hatte eines Abends erst seine Mutter erschossen und später, nachdem dieser von der Arbeit nach Hause gekommen war, auch seinen Vater erstochen.

Die Leichen seiner Eltern hatte er in deren Schlafzimmer liegen lassen und danach weiter in der Wohnung an der Lothringer Straße gewohnt, fast so, als wäre nichts gewesen. Nachbarn, die sich wegen des Geruchs beschwerten, hatte er mit Ausreden abgewimmelt, und den Gestank mal mit gammeliger Wäsche erklärt, mal mit verfaulendem Fleisch. Erst nach drei Wochen fand die Polizei die Toten.

Josef Apfelböck wurde 1919 wegen Totschlags an seiner Mutter und Mordes an seinem Vater zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt, das war die Höchststrafe nach Jugendstrafrecht. Er saß in Landsberg am Lech ein. 1932 wurde er begnadigt und lebte daraufhin unauffällig in München, wo er 1985 starb. Doch eine Frage ist bis heute nicht beantwortet, dabei quälte sie schon die Zeitgenossen: Warum?

Im Gerichtsprozess wurde Apfelböck Habgier unterstellt, denn er hatte die Kleider seiner toten Eltern nach Bargeld durchsucht. Doch das als Motiv zu bezeichnen, wirkt aus heutiger Sicht eher hilflos. Ein damals hinzugezogener Psychiater diagnostizierte hingegen in sich etwas widersprüchlich, Apfelböck sei einerseits ein verlogener und abgestumpfter Psychopath und damit geradezu zum Verbrecher geboren gewesen, andererseits aber habe ihn der verderbliche Einfluss der Massenmedien zum Mörder geformt. Bertolt Brecht schließlich ließ die Frage einfach offen: "Und als sie einstens in den Schrank ihm sahn / Stand Jakob Apfelböck in mildem Licht / Und als sie fragten, warum er's getan / Sprach Jakob Apfelböck: Ich weiß es nicht."

Zumindest der Anlass zu Apfelböcks Tat steht zweifelsfrei fest. Was ist an jenem Abend im Juli 1919 geschehen?

A - Apfelböck war der Schule verwiesen worden, traute sich aber nicht, den Eltern davon zu erzählen. Er tötete sie lieber.

B - Apfelböck hatte das Essen seiner Mutter nicht geschmeckt.

C - Apfelböck liebte das Kino und wollte Filmvorführer werden. Seine Eltern hatten ihm aber eine Lehre zum Elektromonteur verschafft.

Dieses Bild von Josef Apfelböck stand zu Prozessbeginn in einer Zeitung.