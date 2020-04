Am 12. März gab der Deutsche Skiverband bekannt, dass er alle Aktivitäten einstellt, Wettkämpfe wie auch Trainingsmaßnahmen. Was natürlich auch für die Skicrosser galt, die seither wie die Kollegen aller Sparten im Stand-by-Modus verharren. Wobei das mit dem Verharren nicht wörtlich zu nehmen ist, denn im Rahmen der Verordnungen der Staatsregierung versuchen die Athleten, sich einigermaßen fit zu halten. Was in den Städten schwieriger ist als in eher ländlichen Gegenden, dort kann man im Wald joggen oder sich auch mal auf das Fahrrad schwingen und eine Runde drehen. Wie etwa Max Pupp, Trainer der Nationalmannschaft, der in Glonn im Landkreis Ebersberg tagtäglich seine Übungen macht. Nicht nur draußen, auch in der Wohnung, hier ein Beispiel.

Es ist seine Lieblingsübung, erzählt der ehemalige Weltcup-Skicrosser, der Sport studiert hat und sich entsprechend gut auskennt mit Fitnesstraining: einbeinige Kniebeugen. Am besten vor eine Couch oder einen Stuhl stellen, ein Bein nach hinten auf die Couch legen, das vordere steht satt auf dem Boden, so kann man das Gleichgewicht leicht halten. Die Hände auf den Schultern verschränken und nun das vordere Bein beugen und wieder strecken. Darauf achten, dass der Rumpf stabil und aufrecht bleibt, die Bewegungsgeschwindigkeit kann man nun dem Leistungsvermögen anpassen: Eine kurze Pause machen, wenn das Knie gebeugt ist, oder dreimal wippen vor dem Durchstrecken des Beines, ganz wie es gut für die jeweilige Muskulatur ist. Zehn Wiederholungen dürfen es schon sein, so Pupp, man kann das auch auf bis zu 30 steigern. Beim Ausführen merke man schon, wie Bein- und Gesäßmuskulatur "unter Feuer sind", erklärt der Skicross-Profi. Dann das Ganze mit dem anderen Bein wiederholen. Wer die Übung dreimal am Tag macht, und das regelmäßig wiederholt, der werde schon recht bald spüren, wie sich ein Trainingseffekt einstellt und die Wiederholungen gesteigert werden können.