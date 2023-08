Caroline Antonetty in ihrem Geschäft an der Klenzestraße.

Von Sabine Buchwald

Ihre Geldbeutel sind Kult. Keiner ist wie der andere, und doch sind sie erkennbar von Antonetty. Von Caroline Antonetty, der Lederschneiderin aus dem Glockenbachviertel. Seit 30 Jahren hat sie ihren Laden an der Klenzestraße. Die Geldbeutel sind durch und durch aus feinem Leder. Die mit dem Drückverschluss vorne fächern sich auf wie diese typischen schwarzen Gastro-Portemonnaies. Aber nur den Stil kann man vergleichen. Bei Antonetty sind sie innen wie außen in farbigem Leder, kombiniert mit Lust an Kontrasten und Eigenwilligkeit. Die Fronten sind sorgsam abgesteppt. Warum schwarzes Leder verwenden, wenn es dieses Naturmaterial doch in so schönen Tönen und Prägungen gibt?

Detailansicht öffnen "Wissende Hände" nennt Caroline Antonetty ihre eigenen. Auch bei der Arbeit trägt sie stets die vier Ringe. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Mit Schwung wirft Caroline Antonetty einen Musterkranz auf den Arbeitstisch und blättert ihn durch. Sie knetet, streicht, fühlt die Materialmuster mit ihren Fingern: geprägte Kalbshaut in tiefem Lila, glänzendem Rot, Glattleder in Türkis, Orange, Gelb oder foliert in Silber und Gold. Die Lederschneiderin kommt ins Schwärmen. Sie liebt das Material, mit dem sie täglich arbeitet, dessen feiner Geruch die Luft in ihrem Laden erfüllt. Locker aufgerollt lagert viel davon in einem großen u-förmigen Regal und unter dem Arbeitstisch. "Es ist unglaublich strapazierfähig und nachhaltig", sagt sie. Sie mag es auch deshalb, weil man Stücke aus Leder reparieren kann. Manchmal sei diese Arbeit eher ein Restaurieren, wie etwa bei der Aktentasche einer Kundin, die ein altes Erbstück war. "Wenn nicht wir, wer sonst sollte das tun?" Caroline Antonetty lacht. "Nur nicht in der Vorweihnachtszeit."

Detailansicht öffnen Sorgfältig werden die Nähte abgesteppt, Leder verzeiht keinen falschen Stich. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Sie findet, der Bezug zum Leder sei vielen Menschen verloren gegangen, und sie bedauert das sehr. Ein Rock, eine Hose, ein Mantel können zur zweiten Haut werden, sich über die Jahre positiv verändern, das Leben ihrer Besitzer mitleben sozusagen. Zur Demonstration zieht sie eine fliederfarbene Jacke von der Stuhllehne. Und wieder knetet und streichelt sie das Material, reibt ihre Handflächen daran. Die Außenschicht war mal farbintensiver, so wie der Saum am Futter, aber von der Wertigkeit ist nichts verloren gegangen. Sie schlüpft in die Ärmel, die genau bis zum Anfang des Handrückens reichen. Der Reißverschluss lässt sich locker hochziehen, die Jacke sitzt perfekt. Maßarbeit. Handarbeit.

Die Materialien sind bewusst ausgewählt: ein edles Leder, ein haltbares Futter, ein gutes Garn, langlebige Reißverschlüsse und Beschläge. Darauf achte sie sehr, sagt Caroline Antonetty. Und auf Klebstoffe, die weder ihre Mitarbeiterinnen noch die Umwelt vergiften.

Gerne würde Caroline Antonetty mit Veganern diskutieren, aber die kommen für gewöhnlich nicht in ihren Laden. Natürlich nicht. Sie habe nichts gegen Veganismus, sagt sie. Doch es gebe bis jetzt kein Material, das so lange halte wie Leder. Jedenfalls habe sie noch keines gefunden. Sie würde es durchaus anbieten. Die Nachfrage wäre da.

Mit den Reparaturen habe sie sehr viel gelernt, sagt sie. Wie man mit Werkzeug umgeht zum Beispiel. Wie man einen Hammer oder eine Zange richtig hält. "Wissende Hände" nennt sie ihre eigenen. "Das sind Hände von Menschen, die lange mit einem Material gearbeitet haben." Die Schneiderin pult an ihren Fingernägeln, der Staub. Sie seien nie richtig sauber. Die vier Ringe an der rechten Hand drehen sich leicht. Sie sind von einer Münchner Goldschmiedin gemacht und begleiten sie, auch beim Nähen.

Seit 33 Jahren lebt Caroline Antonetty in München. Sie war gerade 25 geworden und wusste nicht, wie es in ihrem Leben weitergehen sollte, als sie ihren Seesack packte, die Nähmaschine nahm und von Köln in den Süden fuhr. In der Tasche hatte sie auch eine fünfjährige Ausbildung. Nach dem Abitur hatte sie Damenschneiderin und Schnitttechnik gelernt, und sich schon bald auf Leder spezialisiert. Das Klopfen, das Kleben, das Schneiden mit dem Messer statt mit der Schere, mit der gewachsenen Haut eines Tieres sorgsam umgehen, das gefiel ihr. München empfing sie mit einer Party und hilfsbereiten Menschen. Der erste Auftrag wurde zur Herausforderung. Sie sollte das Sergeant-Pepper-Kostüm von Paul McCartney nachschneidern - in allerkürzester Zeit. 24 Stunden inklusive Stoffkauf hatte sie zur Verfügung. Im Auto auf dem Weg zum Kunden setzte sie noch die letzten Stiche.

Detailansicht öffnen Werkzeug richtig einzusetzen, hat sich die Schneiderin über die Jahre angeeignet. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Die Selbstständigkeit fordert Caroline Antonetty bis heute heraus. Es sei kein leichter Weg und auch nichts zum Reichwerden. Nicht monetär jedenfalls. Der morgendliche Blick in den Spiegel aber fällt durchweg positiv aus. "Ich glaube an das, was ich hier mache", sagt sie und erzählt von einer tiefen Freude, die sie mit ihrer Arbeit empfinde, die ein Gegengewicht zu den Sorgen sei, die sie begleiten. Die Coronajahre und gleich drei Wasserschäden haben das Geschäft in den vergangenen Jahren ausgebremst. Kunden blieben weg, der Laden war teilweise nur eingeschränkt geöffnet. Während der Renovierung einer oberen Wohnung im Haus gab es mehrmals Probleme.

Ihr Können möchte sie weitergeben an eine potentielle Nachfolgerin. Während des Gesprächs stößt Kimberley Kirchner dazu. In ihr hat Caroline Antonetty, 57, eine Mitarbeiterin gefunden, mit der sie die Zukunft gestalten will. "Jeder hier hat den Laden über die Jahre mitgeprägt", sagt die Chefin, die nur positiv über die Menschen spricht, die sie umgeben. Dieses Jahr soll einiges vorankommen. Der Online-Shop zum Beispiel und die Produktionsabläufe. "Wir verlieren bei manchen Schritten wertvolle Zeit", sagt sie. Die Perfektion aber muss bleiben. Ein falscher Stich mit der Maschine, der von der Nadel nicht geschnitten, sondern eingeschlagen wird, kann ein Stück ruinieren. Leder verzeiht nicht. Caroline Antonetty holt eine Handtasche. Die Schließe ist ein Magnetknopf, von außen nicht zu sehen, er drückt sich nicht durch. Das ist ihr wichtig.

Gute Handarbeit kostet. Die Geldbeutel etwa ab 200 Euro aufwärts. Antonetty wird jetzt eine eingetragene Marke, so wie Gucci, Chanel oder Coccinelle. Antonetty made in Munich. Gemacht mit "wissenden Händen". Sie können Leder ziehen, schneiden, nähen - und auch streicheln.

Jede(r) braucht in seinem Beruf den Kopf zum Arbeiten. Manche benötigen darüber hinaus aber auch noch eine sehr spezielle Fingerfertigkeit. In unserer Serie stellen wir in loser Folge Menschen in München vor, die einer besonderen Hand-Arbeit nachgehen.