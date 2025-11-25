Seit mehr als zehn Jahren ist Tobias Krell ein gern gesehener Gast in vielen Familien. Als Checker Tobi erklärt er Kindern die Welt – und das so eingängig und unterhaltsam, dass „der Checker“ zum Star wurde. Mittlerweile gibt es auch Podcasts und Filme. Im Januar kommt der dritte Film in die Kinos, der sich um das Element Erde dreht. Und das nächste Großprojekt, verrät Krell im Podcast, befindet sich bereits in der Vorbereitung.

Wie er zum Fernsehen kam, was er als Kind selbst geschaut hat, warum die Corona-Pandemie die Popularität der Checker-Figur kräftig angeheizt hat und wie er seine Wahlheimat München erlebt – darum geht es in dieser Folge von „München persönlich“.

Für den Podcast der München-Redaktion treffen sich Ulrike Heidenreich und René Hofmann, die Leiter des Ressorts München, Region und Bayern, sowie Leute-Redakteurin Sabine Buchwald und Social-Redakteurin Jana Jöbstl im Wechsel mit unterschiedlichen Gästen. Sie holen sie an ihrem Wohnort oder ihrem Arbeitsplatz ab und begleiten sie auf deren persönlicher Strecke. Mal mit der Tram, der U-Bahn, mal in einem Taxi oder auch zu Fuß. Oder sie verabreden sich an besonderen Orten in der Stadt für ein Gespräch.

Es geht um aktuelle Projekte und ganz persönliche Pläne, um Themen, die die Stadt bewegen. Das Podcast-Team der SZ lädt Menschen ein, die einen Bezug zu München haben. Sie wohnen in der Stadt oder sind zu Besuch. Sie stammen aus den Bereichen Politik, Gastronomie, Kultur, Sport oder Medien.

