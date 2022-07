"München persönlich": SZ-Ressortleiter René Hofmann startet mit Theaterintendant Andreas Beck (rechts) am Max-Joseph-Platz in der Fahrradrikscha auf eine Runde durch den Englischen Garten.

Wieso hat es Andreas Beck nach seiner erfolgreichen Zeit in Basel nach München zurückgezogen? An welche Orte führt der Intendant des Bayerischen Staatsschauspiels Künstlerinnen und Künstler, die er unbedingt in die Stadt locken möchte? Wo erinnert ihn München an San Francisco oder Sydney, wo hadert er mit der Stadt? Und wo führt er seinen Mops Oskar am liebsten aus? Darum und um vieles mehr dreht sich diese Folge von "München persönlich".

Für den Podcast der München-Redaktion geht es quer durch die Stadt. Ulrike Heidenreich und René Hofmann, die Leiter des Ressorts München, Region und Bayern, sowie Leute-Redakteurin Sabine Buchwald holen ihre Gäste an ihrem Wohnort oder ihrem Arbeitsplatz ab. Mit der Tram, dem Bus, der U- oder S-Bahn oder - wie dieses Mal - in der Fahrradrikscha, fahren sie mit interessanten Persönlichkeiten ihre persönliche Strecke ab.

Jeder Gast sucht sich den Weg selbst aus, es geht vorbei an Bauprojekten, historischen Plätzen, besonderen Orten mit Erinnerungen. Es geht um aktuelle Projekte und ganz persönliche Pläne, um Themen, die die Stadt bewegen. Um das Lieblingsbuch, das Lieblingslokal, den Lieblingsverein. Das Podcast-Team der SZ lädt Menschen ein, die einen Bezug zu München haben. Sie wohnen in der Stadt oder sind zu Besuch. Sie stammen aus den Bereichen Politik, Gastronomie, Kultur, Sport oder Medien.

"München persönlich" ist der Podcast der Süddeutschen Zeitung zu Menschen und Themen, die die Stadt bewegen. Der Podcast erscheint alle zwei Wochen, Start ist am 6. Juli. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.