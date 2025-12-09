Der Ratskeller ist eine Münchner Institution, mit mehr als 150 Jahren Geschichte. Einst als Weinkeller gedacht, lagerten bis zu 200 000 Flaschen in den Kellergewölben. Heute stecken in den mehr als zehn Räumlichkeiten in jeder Ecke Erinnerungen, bis zu 1100 Menschen finden hier Platz. Zusammen mit der Gastro-Familie Winklhofer leitet Peter Wieser die Gaststätte. 1975 haben seine Eltern das Wirtshaus übernommen.

Nach 50 Jahren Familientradition ist zum 31. Dezember Schluss mit dem Ratskeller, denn der Pachtvertrag läuft aus. Der Hauptgrund für die Schließung liegt auch in den zu hohen Kosten für notwendige Renovierungsmaßnahmen in der Küche und den Schankbereichen. In sieben Jahren soll zudem mit der Generalsanierung des gesamten Rathauses samt des darunter liegenden Kellers begonnen werden – da lohnen sich die Kosten für die Umbauarbeiten nicht, erzählt Peter Wieser. Zudem möchte der 69-Jährige in den Ruhestand gehen.

Ursprünglich wollte Wieser nie in die Gastronomie, wie er im Podcast erzählt: „Samstag, Sonntag hatte ich ja immer Schankdienst. Du kamst gar nicht raus. Deswegen habe ich mir auch gedacht: Ne, Gastronomie ist nichts für mich.“ Wieso er den Ratskeller trotzdem übernahm und wie er es geschafft hat, bis heute mit Leib und Seele Wirt zu bleiben, verrät er in der aktuellen Folge von „München persönlich“.

Für den Podcast wurde der hauseigene Pub „The Royal Dolores“ einfach in ein Podcast-Studio verwandelt. Wieso der Pub ausgerechnet diesen Namen trägt, welchen kuriosen Auftrag Peter Wieser auf dem Alten Peter erfüllen durfte, was er von den Ratskeller-Plänen hält – und wie es nun für ihn weitergeht: Diese und mehr Fragen werden im Podcast beantwortet.

Peter Wieser im Gespräch mit Social-Media-Redakteurin Jana Jöbstl. (Foto: Paul Dittmann)

Im Podcast „München persönlich“ treten bekannte Münchnerinnen und Münchner in den Mittelpunkt. Ulrike Heidenreich und René Hofmann, die Leiter des Ressorts München, Region und Bayern, sowie Leute-Redakteurin Sabine Buchwald und Social-Media-Redakteurin Jana Jöbstl interviewen im Wechsel die Gäste, erfahren deren Geschichten und sprechen über Themen, die die Stadt bewegen.

