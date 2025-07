Markus Stoll alias Harry G hat Erfolg, redet so schnell wie ein Rasenmäher und zieht über alles und jeden her. Ein Gespräch mit einem, der Bairisch beherrscht und die Gabe hat, Menschen ganz genau zu beobachten.

Von Sabine Buchwald

Zum Treffen hat Markus Stoll, besser als Harry G bekannt, den Münchner Viktualienmarkt ausgesucht. Es gefällt ihm hier, besonders im Biergarten fühle er sich wohl, sagt er breit grinsend. Es sind nicht nur die Schatten spendenden Bäume und das kühle Bier, die ihn anziehen, es sind vor allem die Leute, die er hier beobachten kann. Den Menschen aufs Maul und die Kleidung zu schauen, ihnen dann verbal eins drüberzuziehen, das hat Stoll zu einem erfolgreichen Business gemacht.

Mit einem knackigen Video über das Oktoberfest und dessen Besucher von nah und fern hat Stoll seine Kabarettisten-Karriere 2013 begonnen. Inzwischen gehört er zu den erfolgreichsten Comedians des Landes. Vornehmlich des südlichen Teils. Er füllt mit seinen Programmen große Hallen und erreicht mit seinen Videos auf Instagram und Youtube eine sechsstellige Zuschauerzahl. Im Gespräch erzählt er, wie diese Videos entstehen und dass er eigentlich keine Message verbreiten will. Er erzählt auch, was ihn an Trudering fasziniert, einem Stadtteil, über den er ganz besonders gerne lästert. Dennoch bekennt sich Stoll mit ganzem Herzen zu München und zum Oktoberfest, verrät dann auch gleich, was er dieses Jahr dazu anziehen wird. Und natürlich geht es im Podcast auch um Alfons, Birte und den Namen Harry G, um Camper, Radler und Autofahren, also um alle Themen, die ihn seit mehr als zehn Jahren beschäftigen.

Für den Podcast der München-Redaktion treffen sich Ulrike Heidenreich und René Hofmann, die Leiter des Ressorts München, Region und Bayern, sowie Leute-Redakteurin Sabine Buchwald und Social-Media-Redakteurin Jana Jöbstl im Wechsel mit unterschiedlichen Gästen. Es geht um aktuelle Projekte und ganz persönliche Pläne, um Themen, die die Stadt bewegen. Das Podcast-Team der SZ lädt Menschen ein, die einen Bezug zu München haben. Sie wohnen in der Stadt oder sind zu Besuch. Sie stammen aus den Bereichen Politik, Gastronomie, Kultur, Sport oder Medien.So können Sie den Podcast „München persönlich“ abonnieren:„München persönlich“ ist der Podcast der Süddeutschen Zeitung zu Menschen und Themen, die die Stadt bewegen. Der Podcast erscheint alle zwei Wochen. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.