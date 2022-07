Man könnte es Kontrastprogramm nennen. Draußen ein entspannter Julisonnen-heller Sommerabend, drinnen spannende Einblicke in düstere Abgründe eines Drogenskandals, in den Dutzende Ordnungshüter mehrerer Polizeiinspektionen verwickelt waren, illustriert von großflächig über die Bühne projizierten Graphic-Novel-Zeichnungen: Das war eines der Erlebnisse, die geboten waren, bei der Nacht der Autorinnen und Autoren der Süddeutschen Zeitung am Freitag im Schlachthofviertel. Gerichtsreporterin Susi Wimmer und Polizeireporter Martin Bernstein fesselten ihr Publikum auf der Bühne Zwei des neuen Volkstheaters, nebenan stritten Streiflicht-Kurator Hilmar Klute und Politikchef Stefan Kornelius, moderiert von Politikchefin Katharina Riehl über Zeitenwenden-Erscheinungen wie Pazifisten und Kriegstreibern. Die SZ und die gesamte Vielfalt ihres Angebots gab es an diesem Abend zu erleben, nach zwei Jahren Pandemie-Verschiebung in Livestreams endlich wieder echt live. In fünf Veranstaltungsorten ging es um Leitartikel und Long Covid, Annalena Baerbocks Wickelkleid und die Identitätsprobleme des FC Bayern. Viele Kontraste. Bis lange nachdem die Sonne unterging.