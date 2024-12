Von Rosa Marín

Seit Mitte des Jahres 2022 gibt es einen neuen Ort in München, der etwas Besonderes hat. Das liegt an der Lage, an der Aussicht und auch am Namen. Frau im Mond – das ist fantasievoll. Und obwohl dieser Name herrührt aus dem Jahr 1928, als Fritz Lang einen gleichnamigen Science-Fiction-Stummfilm drehte, klingt er zukunfts-gender-gewandt.