Von Korbinian Eisenberger

Diese Geschichte muss mit Semmelknödeln beginnen, eine sinnstiftende Mahlzeit des Bayernlandes, die den Münchner Kulthumoristen Karl Valentin unsterblich machte. Semmel(n)knödel(n) haben die Zeiten überdauert, und man muss kein geborener Münchner sein, damit sie einem munden. Imaan Huseen Dinnle etwa ist in Mogadischu zur Welt gekommen, in Somalia, wo sich nicht Klöße durchgesetzt haben, sondern ganz andere Kräfte. Deswegen lebt der 31-Jährige nicht mehr in Mogadischu, sondern im Südosten von München, oder wie er sagt: „Bei meinen Semmelknödeln.“