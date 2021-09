Von Martin Bernstein

"Beamtinnen und Beamte dienen dem ganzen Volk, nicht einer Partei." So steht es im Beamtenstatusgesetz, Paragraf 33. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Was aber, wenn eine Partei versucht, den gegenteiligen Eindruck zu erwecken? Die AfD tut das. Eines ihrer Wahlplakate zeigt scheinbar einen Polizisten, dazu den Spruch: "Ich jage lieber Verbrecher aus dem Park als Omas." Das soll wohl eine - parteitypische - Provokation sein, ist aber vor allem eines: sinnbefreit. Welche Verbrecher sind in welchem Park? Wieso sollen sie von dort vertrieben, aber offenbar nicht festgenommen werden? Und warum quält die Polizei Omas? Doch dazu später mehr...

Echte Polizisten reagieren nach Einschätzung von Peter Pytlik, dem Landesvorsitzenden der im DGB organisierten Gewerkschaft der Polizei (GdP), "etwas unentspannt", wenn versucht werde, die Polizei für den eigenen Wahlkampf zu "missbrauchen". Pytlik: "Es ist eine Frage des Stiles - seriöser Wahlkampf geht anders." Auch Jürgen Ascherl, stellvertretender Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft im Beamtenbund (DPolG) findet "es äußerst problematisch, mit einem solchen Slogan mit der Polizei und noch dazu in einer Uniform zu werben". Das Schwindel-Plakat ist vielen Polizisten und Bürgern ein Dorn im Auge, wie Beschwerden im Präsidium und bei den Gewerkschaften sowie empörte Leserzuschriften zeigen. Zumal wenn derartige Plakate wie in Oberschleißheim in unmittelbarer Nähe einer Polizeiwache platziert und - so berichtet es ein Augenzeuge - von einem AfD-Wahlkampfhelfer mit dem Satz kommentiert werden: Klar dulde die Polizei das, "die wählt uns!"

Dulden muss die Polizei die Plakate tatsächlich. Freilich aus rechtlichen, nicht aus inhaltlichen Gründen. Im Münchner Präsidium hat man das nach Beschwerden juristisch prüfen lassen. Ergebnis: keine Handhabe - zumindest, solange die Plakatständer nicht die Sicht behindern. Und das tun sie nur politisch: "Hier wird bewusst und gezielt eine alternative Faktenlage geschaffen", sagt Gewerkschafter Pytlik über das Plakat. Der Polizisten-Darsteller auf dem Plakat darf natürlich kein echter Ordnungshüter sein. Aber beim Griff in den Kostüm-Fundus hat die Rechtspartei kräftig daneben gelangt. Die Mütze mit ihrer in Bayern nicht verwendeten roten Kokarde erinnert allenfalls an das Outfit eines Lokomotivführers. Genau genommen ist auf dem Plakat also ein Schwindler in Fantasieuniform zu sehen, der zugibt, es bisher auf alte Frauen abgesehen zu haben. Also die perfekte Illustration jener Betrugsmasche, die den echten Ermittlern der Polizei so viel Arbeit macht. Die AfD, die sich nach Einschätzung eines Münchner Polizisten mit dem Plakat gerne "den Anstrich von Seriosität und Rechtsstaatlichkeit" geben würde, wirbt mit einem falschen Polizeibeamten. "So ein provokanter Slogan", sagt GdP-Landeschef Pytlik, "kann ganz schnell zu einem wahltaktischen Eigentor werden".