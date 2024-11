Kolumne von Mohamad Alkhalaf

Schon vor längerer Zeit beschlich mich das Gefühl, dass sowohl in der Bevölkerung als auch in Politikkreisen große Unzufriedenheit mit der deutschen Regierung verbreitet ist. Wenn ich mit meiner Arbeitskollegin über Dienstleistungen oder Politik sprach, wurde sie oft sehr schnell wütend. „Die Ampel funktioniert nicht“, hörte ich sie häufig sagen. Richtig begonnen hatte es vor einem Jahr – und ich habe auf den Zorn der Kollegin meist mit Beschwichtigung reagiert. Ich fand, dass sie übertrieb. Die Regierung stiehlt nicht, sie ist nicht tyrannisch, sie führt keinen Krieg und verzichtet darauf, ihr Volk umzubringen. Was will meine Kollegin denn mehr?