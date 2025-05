Die Kinder erkunden das Haus, Mörwald öffnet etwas Prickelndes aus eigenem Anbau und erzählt aus seinem Leben. Er ist 58 Jahre alt und hat in den vergangenen Jahrzehnten das einfache Landgasthaus seiner Eltern in Feuersbrunn in Wagram zu einer der gefragtesten Adressen für österreichische Kulinarik gemacht. Er hat mehrere Hotels und Restaurants, eine Kochschule und hat zahlreiche Bücher geschrieben.

Mörwald ist von ganzem Herzen Koch. Leuchtend rot prangt der Michelin Stern auf seiner Kochjacke - er steht jeden Tag in der Küche. „Weil es mir Spaß macht“, sagt er. „Arbeit ist heutzutage so negativ besetzt. Und wenn ich mir die deutschen Spitzenköche so anschaue, die sind alle immer so gestresst“, sagt er.

Einst übernahmen seine Eltern die Dorfwirtschaft, bis dahin hatten sie eine gemischte Landwirtschaft betrieben. Ein bisschen Vieh, ein paar Reben, Obst, Getreide, wie alle in der Gegend. Mörwald lernte Koch, reiste einige Zeit durch die Welt, arbeitete in Frankreich, Amerika, Spanien. Und dennoch kam er mit 22 Jahren zurück nach Wagram und hatte Großes vor. „Mein Ziel war es, mit dem zu arbeiten, was die Speisekammer der Umgebung mir gibt.“

Tartar vom Rind, Grammelknödel, Zander und Schnitzel

Also der Kalbsbraten und das Brathendl, aber auf höchstmöglichem Niveau. Seine Eltern ließen ihn machen, schüttelten dennoch manchmal den Kopf über ihren Sohn. Etwa als er mundgeblasene Weingläser für das Restaurant kaufte. Die kosteten damals 180 Schilling das Stück - die einfachen gerade mal drei. Diese Dinge kamen gut an, bald schon war die alte Gaststube zu klein. „Wir sind jedes Jahr um einen Raum gewachsen“, sagt Mörwald. Mittlerweile arbeiten 250 Menschen für ihn.

„Sucht’s euch heute Abend im Restaurant was Schönes aus“, sagt er, dann muss er weiter nach Wien und für 150 Gäste Spargel kochen. Und das tun wir: Frühlingstatar vom Rind, Burrata, klare Rindsuppe, Grammelknödel, Rieslingbeuscherl, gebratenen Zander und mehrere Wiener Schnitzel. Die Kinder sitzen andächtig vor weißen Stoffservietten, edlem Besteck und Geschirr. „Oh, wie fein“, haucht Josefine. Carlotta und Jakob staunen über gleich zwei Kellner, die uns bedienen. Eines steht fest: Die Messlatte für die kommenden Wochen liegt von nun an hoch.

Kantinenessen, Hortpampe, Alltagsbrei – Familie Hemminger aus Bernried hat es satt und bricht auf. Das Ziel: Das beste Essen in Europa finden. Was sie dabei erlebt, erzählt die Familie an dieser Stelle in der wöchentlichen Kolumne „Ham Ham Hemminger“. Mehr Informationen gibt es im Blog www.travelandtaste.world und im Podcast „Travel&Taste - Reise durch Europa“. Alle weiteren Folgen der Kolumne gibt es hier.