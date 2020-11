Im März ist Dieter Reiter (SPD) als Oberbürgermeister wiedergewählt worden. Seitdem arbeitet er permanent im Krisenmodus. Verordnungen zum Infektionsschutz, die Absagen von Oktoberfest und Christkindlmarkt, der Streit um die Maskenpflicht für Grundschüler und das Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen, Stadtratssitzungen im Theater, um die Mindestabstände einzuhalten: 2020 gab und gibt es vieles, was es zuvor so noch nie gab. Bisher ist München trotz hoher Infektionszahlen gut durch die Krise gekommen - aber die Auswirkungen der Pandemie dürften die Landeshauptstadt noch lange beuteln. In den kommenden Jahren droht in der Stadt, die in den vergangenen Jahren finanziell bestens dastand, ein gigantisches Haushaltsdefizit.

Am Mittwoch, 2. Dezember, sprechen wir mit Dieter Reiter von 19 Uhr an eine Stunde lang über das Regieren in Corona-Zeiten, live zu sehen und zu hören auf sz.de. Wenn Sie Fragen an den Oberbürgermeister haben, dann schicken Sie uns diese gerne bis zum 30. November an muenchen-online@sz.de.