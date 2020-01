Wenn der Lions Club Neuburg an der Donau alljährlich sein Benefiz-Golfturnier veranstaltet, folgen dem Ruf viele Teilnehmer aus dem Münchner Raum, dem auch Rupert Hackl, eines der Gründungsmitglieder des Lions Clubs, verbunden ist. Im vergangenen Jahrzehnt kamen so schon mehr als 100 000 Euro für bedürftige Menschen in München und der Region zusammen. Michael Heindl (Mitte) übergab jetzt erneut einen Scheck über 10 000 Euro vom Hilfswerk des Lion Clubs. Als Vorstände des "Adventskalenders für gute Werke der Süddeutschen Zeitung" dankten ihm Anita Niedermeier und Hendrik Munsberg für die langjährige Unterstützung, die Kindern, aber auch der Hospizarbeit zugute kommen soll.